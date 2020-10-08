Икра красная в квадрате

Смотрю – икра красная. Неприлично дешёвая. Пятьдесят рублей. Даже меньше: сорок девять с копейками. И баночка пузатая. Покрутил её, нашёл надпись: имитированная. Нет, я знал, что икра бывает суррогатной. Не такой уж тёмный. Но вот не догадывался, что и суррогаты делятся по качеству. Есть хорошие, а есть не очень. Дерьмо и дерьмо в квадрате.

Это уж потом, вернувшись, заглянул в интернет. И прочёл, что аналог икры – хоть красной, хоть чёрной, хоть серо-буро-малиновой, это какие красители всыплешь – делается по-разному. Есть белковый метод, желатиновый, ещё из водорослей, можно даже у себя дома забабахать: понадобится селёдка, сок томатный, масло и лук (кстати, лучший вариант – всё натурально). Но в каждом методе свои нюансы, то есть можно такие ингредиенты сунуть, а можно сякие, дешевле.

Главное, какая гадская мысль закрадывается: возьму это, может, и есть разница во вкусе, но не такой уж я тонкий ценитель — зато икры попробую. А так жди до Нового года.

И ведь не только икра. Раньше, допустим, сидели большей частью на макаронах и картошке, и только съездив в Москву, затоварившись, могли попробовать чего-нибудь путного. Сейчас же нам внушили: всё ж есть, товарное изобилие. Хочешь масла – бери, хочешь колбасы – бери, вина хочешь выпить – пожалуйста! Но масло настоящее таких денег стоит, что его и сейчас на стол выложишь не чаще, чем тогда, сорок лет назад. И колбаса. И вино качественное. То есть доступное большинству изобилие – это изобилие дерьма и дерьма в квадрате.

Но ведь многим и на дерьмо в квадрате уже денег не хватает, вот какое дело! И начинается выкруживание дерьма в кубе: магазины просрочку дешёвую по своим толкают. Скоро, глядишь, самопальную еду по гаражам начнут продавать, как раньше самогон. Самопальную не значит домашнюю, а сделанную хрен знает где хрен знает из чего.

Есть вариант снова уйти в глухую оборону, на макароны и картошку, и, как раньше, баловать себя чем-нибудь путным только на праздники. Это трудно. Раньше выбора не было. Путное водилось, и не сказать что дорого, но лишь на московских прилавках. И добывали его с боем, с очередями, с марш-бросками по автобусам и электричкам. А теперь путного – вернее, имитации путного – много. И со всякого прилавка то банка лажовой икры, то вечно мягкий круассан, то коньяк за триста, кричат тебе: фигли, купи, ты чего, тонкий ценитель, что ли? Ешь, знай, да пей, не капай тут слюной!

…Предвижу, что адепты здорового питания, прочитав эти строки, тут же напишут, как давно они расплевались с сетевым маркетом, как сами пекут хлеб и сбивают масло, коптят рыбу и вяжут колбасу. Святые люди! Не исключено, что именно они сформируют общество будущего. Во время кризиса идей простое желание есть живую пищу, а не дерьмо и дерьмо в квадрате, может статься, захватит умы людей, заставит их объединяться в партии и международные организации. Если уж кабинетные сочинения господ теоретиков действовали на массы, как валериана на кота, то идущие от чрева лозунги тем паче способны подвигнуть к действию.

Не исключаю, что любителей чистых природных яств объявят вне закона, и пролоббированные торговыми сетями политики затеют охоту на апологетов здорового желудка: будут рдеть костры баррикад, плыть по небу в лохмотьях знамёна (на одном – гамбургер, на другом – натуральный хамон), будут пленные, которым, разжав челюсти, вольют цельное молоко альпийских коров или молоко соевое, обезжиренное и восстановленное; на войне, как на войне. Верю – победят натуралы. Потому что добро всегда побеждает.

А потом, сев кружком на вечерней зорьке, вскрыв банку свойской тушёнки и налив чай из среднерусских трав, задумаются они над вопросом: чем же кормить эту чёртову уйму народа, так и не павшего в мировой гастрономической бойне, — дерьмом или дерьмом в квадрате?