Хэллоуин во Владимире: выходные обещают быть ужасно веселыми!

Наступает самая мистическая ночь в году — ночь страшилок и ужастиков! И рок-бар «Другой» приготовил для вас отличную программу к празднику. В этот вечер настоящую жарищу устроят две московские группы с бомбическим женским вокалом — CYBER SNAKE и Anna D’Ark.

У кого есть желание и фантазия — приходите в тематических костюмах! Тот, кто придет в самом хэллоуиновском костюме, получит подарок от музыкантов!

Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14

31 октября в 19.30

Вход на вечеринку — всего 150 руб.