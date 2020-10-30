Хэллоуин во Владимире: выходные обещают быть ужасно веселыми!

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HALLOWEEN PARTY в рок-баре «Другой» 16+
Наступает самая мистическая ночь в году — ночь страшилок и ужастиков! И рок-бар «Другой» приготовил для вас отличную программу к празднику. В этот вечер настоящую жарищу устроят две московские группы с бомбическим женским вокалом — CYBER SNAKE и Anna D’Ark.
У кого есть желание и фантазия — приходите в тематических костюмах! Тот, кто придет в самом хэллоуиновском костюме, получит подарок от музыкантов!
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
31 октября в 19.30
Вход на вечеринку — всего 150 руб.
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Хэллоуин в SunSha 16+
Вы готовы к страшно весёлой вечеринке? Тогда создавайте свой оригинальный образ и приходите в танцевальный клуб SunSha. Страшный и ужасный фотограф Алексей запечатлит всех на свою камеру, а креативная и творческая Маргарита дополнит ваш образ бесплатным аквагримом. В программе много музыки и танцев, анимации от преподавателей, тематические конкурсы, флэшмобы и розыгрыш абонемента. Приносите с собой любимые закуски и напитки на праздничный стол. Приходите сами и приводите друзей!
Танцевальный клуб SunSha: ул. Мира, 36г (ЛД «Полярис»)
31 октября в 19.30
Вход бесплатный и только в костюмах
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Вечеринка от заката до рассвета 16+
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Хеллоуин в «Приюте Валькирии» 16+
Бу-у-у! Самый пугающий и классный праздник осени уже приближается! Антикафе «Приют Валькирии» традиционно приглашает всех любителей ужасов, костюмированных вечеринок и сладостей присоединяться к Хеллоуину! Ожидаются нереально крутые и будоражащие дух конкурсы, игры и квизы, шатёр гадалки, вырезание тыкв и другие тематические ивенты. И, конечно же, уютная и мистическая атмосфера!
Антикафе «Приют Валькирии»: ул. Большая Московская, 30
31 октября в 19.00
Вход – 300 руб.
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Autumn Feb Fest 16+
Бодрый электроконцерт объединит на одной сцене две молодые, но уже заработавшие себе имя во владимирском music-пространстве группы — Wine and Rope и Good & Evil. Слияние энергий метала и рока даст невероятно драйвовый эффект и отличный повод для танцев.
ДК Grey Whale: ул. Сакко и Ванцетти, 50а
31 октября в 19.00
Вход — 200 руб. На концерт вход в сменке или носках. Там ковры и чистота!
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«Осеннее плавание» 6+
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Фестиваль семейного чтения 0+
Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи приглашает в гости к книге. В корпусе на ул. Мира, 51, 31 октября в 11.00 пройдет театрализованное чтение диафильмов. В 12.00 начнутся громкие чтения, настольные игры, викторины и мастер-классы для детей и взрослых. 1 ноября в 12.00 дети с родителями приглашаются на рисование пластилином героев детских книг (Винни-Пух, Пятачок, Чебурашка, Гена Крокодил, Кот Матроскин).
В корпусе на пр-кте Строителей, 23, киноклуб «Апельсин» 31 октября в 12.00 и 16.00 проведет « По страницам Ералаша». В 14.30 состоится заседание клуба «Оч.Умелочки» с мастер-классом по изготовлению театральных куколок на прищепках. 1 ноября в 16.00 откроет свои двери Play-кафе с настольными играми «Сундучок знаний.
Владимирская областная библиотека: ул. Мира, 51; пр-кт Строителей, 23
31 октября и 1 ноября с 11.00 до 18.00
Участие бесплатное, но необходима предварительная запись.
В библиотеке действует масочный режим!
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«Эхо прошедшей войны» 6+
Обсуждение 1
Вообще не понимаю этот «праздник»…