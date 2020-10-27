Грандиозные изменения спорткомплекса «Торпедо» представят в новом проекте

Контракт на разработку проектно-сметной документации по реконструкции спорткомплекса «Торпедо» выставлен на портале госзакупок. Цена вопроса — 19 миллионов рублей. Экспертам предстоит огромная работа: всего предусмотрено 5 очередей строительства, но еще надо увязать новый проект с тем, что был разработан в прошлом году компанией «Абсолют проект» и стоил 21 миллион бюджетных рублей. В нём предусмотрено строительство трибун, футбольного поля стадиона с прилегающими беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами, тренировочного поля с подогревом, а также здания дворца спорта «Лидер». Вторая часть проекта включит в себя строительство общественного туалета на верхней площадке центральной лестницы, навесов над трибунами, реконструкцию газовой котельной.

Новый проект также предусмотрит строительство малого тренировочного поля с искусственным покрытием и подогревом, двух мини-футбольных полей с искусственным покрытием и навесами. Еще архитекторы должны учесть затраты на укрепление и благоустройство склонов вокруг дворца и стадиона.

— Стадион не будет чисто футбольным, он будет максимально универсальным, — пояснил директор департамента спорта Алексей Сипач. — И легкоатлеты ждут возможности заниматься, и мы будем проводить на новой арене и культурно-массовые мероприятия. Использовать комплекс будем, как только возможно.

В рамках реконструкции построят также смотровые и детские площадки.

По задумке областных властей, «Торпедо» станет многофункциональным общественным пространством, где можно не только всерьез заниматься спортом, но и просто интересно провести время с семьей или в компании друзей. На склонах планируют сделать зоны отдыха с отличным видом на все футбольные поля и пойму Клязьмы.

Новая арена будет уступать существующему стадиону по количеству посадочных мест. По плану, вместимость сократится почти в два раза — с 18 до 10 тысяч человек.



По соседству со стадионом «Торпедо» инвестор с десяток лет уже строит аквапарк и физкультурно-спортивный комплекс. На месте бывшего тубдиспансера вяло ведутся работы по возведению торгового центра, площади которого в свое время даже продавались через Интернет. Но сейчас там снова всё поросло бурьяном.

Ранее «Призыв» сообщал ещё об одном перспективном общественном пространстве, которое хотят создать силами инвесторов за гостиницей «Владимир». Там появятся смотровые площадки и общественный туалет.