Гонщик из Гусь-Хрустального победил в Сочи и нацелился на Португалию

Юный картингист из Гусь-Хрустального Илья Берёзкин стал лучшим на финальном этапе Кубка РАФ серии «Ротакс Макс». Гонки состоялись в минувшую субботу в Сочи. На соревнования съехались более полусотни лучших спортсменов страны в возрасте от 8 до 45 лет, ранее одержавших победу в отборочных турах. Победив в своей возрастной категории, наш гонщик теперь будет защищать Россию на гонках лучших пилотов мира в Португалии. Если, конечно, позволит обстановка.

Илья Березкин выиграл квалификацию, оба отборочных заезда и оба финала. Победа далась непросто, но равных в его возрастной категории не было. На картодроме в Сочи развивался флаг Гусь-Хрустального.

Юному гонщику из Гусь-Хрустального 9 лет.

— Илья выиграл все 6 этапов чемпионата. Он чемпион, он лучший в России, в классе «микро», — сообщает группа «СТК «КВАРЦ» г. Гусь-Хрустальный».

Ранее «Призыв» рассказывал, как тренеры Ильи Березкина оригинально поздравили своего воспитанника с победой в Нижнем Новгороде, искупав его в бассейне.