Главным по туризму в области стал бывший педагог-организатор

В администрации Владимирской области — новое назначение. Председателем областного комитета по туризму назначен Сергей Огудин. К новой должности он приступит уже сегодня, 26 октября. Примечательно, что за 2020 год глава данного комитета меняется уже в третий раз. В феврале главным по туризму был назначен Игорь Каверзин, затем курировать туристическую отрасль было поручено Алексею Цыганову.

Глава комитета по туризму сменился за год уже в третий раз.

Сергею Огудину 32 года, он родом из Вязников. Окончил Столичную финансово-гуманитарную академию (г. Москва) и Владимирский государственный университет, имеет учёную степень кандидат экономических наук. Трудовую деятельность Сергей Огудин начал педагогом-организатором во Владимирском педагогическом колледже. Работал коммерческих организациях, а также заместителем директора во Владимирском техникуме туризма, затем — в институте искусств и художественного образования ВлГУ.

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