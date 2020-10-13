ГИБДД пожаловалась на мэрию в прокуратуру из-за опасных переходов

В связи с ростом аварийности на пешеходных переходах Госавтоинспекция была вынуждена обратиться в прокуратуру Владимирской области, чтобы добиться от местных властей нормальной работы. Мониторинг всех существующих переходов, проводимых как инспекторами ГИБДД, так и экспертами Общероссийского народного фронта, обнажил множество недостатков. Плохо видно с проезжей части знаки пешеходных переходов, нет горизонтальной разметки, отсутствуют ограждения у переходов, нет дублирующих знаков над проезжей частью. И самое главное, нет искусственных неровностей, которые, по убеждению руководства ГИБДД, существенно снижают аварийность и тяжесть последствий в результате ДТП.

— За 9 месяцев на территории области зарегистрировано 187 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 211 несовершеннолетних получили ранения, 2 погибли. За допущенные в процессе эксплуатации улично-дорожной сети нарушения правил содержания пешеходных переходов и подходов к ним возбуждено 20 дел об административных правонарушениях. По фактам неисполнения предписаний Госавтоинспекции в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 6 административных дел. В органы прокуратуры направлено 8 информаций о недостатках в эксплуатационном состоянии пешеходных переходов, расположенных у образовательных организаций, — сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

72 искусственные неровности смонтировали на дублерах и вблизи школ Владимира.

Однако в ГИБДД считают, что «лежачих полицейских» должно быть в разы больше и не на узких внутриквартальных дорогах, где и без того ограниченные скорости движения, а на магистралях с высоким трафиком автотранспорта. На городской комиссии БДД в августе представители ГИБДД и администрации Владимира договорились выполнить комплекс первоочередных мер по повышению безопасности переходов. Но в октябре не сделано и половины из намеченного. В ГИБДД сообщают, что готовят новые протоколы в адрес мэрии.

Эксперты ОНФ тоже проводили свою проверку и выяснили, что современным требованиям национального стандарта по обустройству пешеходного перехода соответствует лишь один объект в области – пешеходный переход на улице Красноармейской в областном центре.

— Наше предложение связано с тем, чтобы во всех муниципальных образованиях из дорожного фонда были выделены деньги на исследование маршрутов «дороги в школу» и обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами безопасности, — объяснил позицию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.

Стоит отметить, что сейчас деньги из дорожного фонда поступают преимущественно на ремонт дорог и тротуаров. Привели в порядок 13 километров дорог и 4 километра тротуаров. Цифры не такие большие, но объекты были точечными, по всему городу и присоединенным территориям, поэтому результат заметен. На условиях софинансирования власти в рамках программ повышения безопасности дорожного движения договорились сделать регулируемые наиболее аварийные перекрестки во Владимире. «Призыв» ранее сообщал, где до конца октября должны появиться новые светофоры. Но пока работы не начаты.