ГИБДД пожаловалась на мэрию в прокуратуру из-за опасных переходов

В связи с ростом аварийности на пешеходных переходах Госавтоинспекция была вынуждена обратиться в прокуратуру Владимирской области, чтобы добиться от местных властей нормальной работы. Мониторинг всех существующих переходов, проводимых как инспекторами ГИБДД, так и экспертами Общероссийского народного фронта, обнажил множество недостатков. Плохо видно с проезжей части знаки пешеходных переходов, нет горизонтальной разметки, отсутствуют ограждения у переходов, нет дублирующих знаков над проезжей частью. И самое главное, нет искусственных неровностей, которые, по убеждению руководства ГИБДД, существенно снижают аварийность и тяжесть последствий в результате ДТП.
— За 9 месяцев на территории области зарегистрировано 187 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 211 несовершеннолетних получили ранения, 2 погибли. За допущенные в процессе эксплуатации улично-дорожной сети нарушения правил содержания пешеходных переходов и подходов к ним возбуждено 20 дел об административных правонарушениях. По фактам неисполнения предписаний Госавтоинспекции в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 6 административных дел. В органы прокуратуры направлено 8 информаций о недостатках в эксплуатационном состоянии пешеходных переходов, расположенных у образовательных организаций, — сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
72 искусственные неровности смонтировали на дублерах и вблизи школ Владимира.
Однако в ГИБДД считают, что «лежачих полицейских» должно быть в разы больше и не на узких внутриквартальных дорогах, где и без того ограниченные скорости движения, а на магистралях с высоким трафиком автотранспорта. На городской комиссии БДД в августе представители ГИБДД и администрации Владимира договорились выполнить комплекс первоочередных мер по повышению безопасности переходов. Но в октябре не сделано и половины из намеченного. В ГИБДД сообщают, что готовят новые протоколы в адрес мэрии.
Эксперты ОНФ тоже проводили свою проверку и выяснили, что современным требованиям национального стандарта по обустройству пешеходного перехода соответствует лишь один объект в области – пешеходный переход на улице Красноармейской в областном центре.
— Наше предложение связано с тем, чтобы во всех муниципальных образованиях из дорожного фонда были выделены деньги на исследование маршрутов «дороги в школу» и обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами безопасности, — объяснил позицию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.
Стоит отметить, что сейчас деньги из дорожного фонда поступают преимущественно на ремонт дорог и тротуаров. Привели в порядок 13 километров дорог и 4 километра тротуаров. Цифры не такие большие, но объекты были точечными, по всему городу и присоединенным территориям, поэтому результат заметен. На условиях софинансирования власти в рамках программ повышения безопасности дорожного движения договорились сделать регулируемые наиболее аварийные перекрестки во Владимире. «Призыв» ранее сообщал, где до конца октября должны появиться новые светофоры. Но пока работы не начаты.
Обсуждение 3
Конечно, безопасность должна быть на первом месте. Так-что хорошо, что есть люди и организации, которые занимаются этими вопросами.
в октябре всегда плохо видно пешеходки ещё и из-за темного светового дня
поэтому и нужна хорошая разметка