Геннадий Прохорычев: конфликтов в школе и семье у пропавшего мальчика не было

Пропавший в Камешковском районе 7-летний Савелий Роговцев — спокойный, отзывчивый и в меру стеснительный ребенок. Такую характеристику дали его учитель и воспитатели детского сада, который мальчик раньше посещал. Подробности о ходе поисков «Призыву» рассказал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Пообщавшись с близкими и знакомыми Савелия, омбудсмен сделал вывод, что он очень жизнерадостный, добрый, всегда готов прийти на помощь. Никаких конфликтов ни в школе, ни в семье у него не было.

Поиски пропавшего школьника идут 13-е сутки.

По последним подсчетам, к поискам за это время было привлечено около 3 тысяч человек. В их числе более 434 пеших групп, в каждой по 3-5 человек, 87 — это так называемые «ветры» на машинах и квадроциклах, два конных расчёта, 5 водолазных групп и 13 кинологических расчетов. Беспилотники сфотографировали 26 тысяч снимков, буквально каждый квадратный метр охвачен. 581 задача была поставлена всем. Зона поиска — 144 квадратных километра, и она расширяется. Пройдено более 8 тысяч километров.

Пока все приложенные усилия не принесли результата, но никто не сдаётся, поиски будут продолжены. Ребёнок объявлен в федеральный розыск. Ориентировки разосланы по отделениям полиции всех регионов России. Расследование взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.

Мальчик пропал 28 сентября. Он возвращался с уроков. Однако, после того как вышел из школьного автобуса, домой он не вернулся. Ранее подробности о ходе поисков рассказывал Следком, об этом «Призыв» сообщал здесь.