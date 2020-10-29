Где вас могут оштрафовать за нахождение без маски

Во Владимирской области, как в целом по стране, вводится тотальный масочный режим. Это значит, что ношение масок обязательно в местах массового пребывания людей: помимо торговых центров, магазинов или культурных учреждений, где медицинский атрибут и до этого требовался, речь идёт об автобусах, такси, остановках общественного транспорта – словом, везде, везде, везде, где собираются на небольшом пространстве несколько человек. «Закручивание гаек» обусловлено постановлением, которое на днях выпустил Роспотребнадзор. Где владимирцев могут штрафануть за нахождение без масок и кто контролирует исполнение санитарных норм – об этом «Призыв» сейчас и расскажет.

«Место массового пребывания» — что это?

Формально это любая территория общего пользования, где одновременно может находиться более 50 человек. Условно говоря, если вы гуляете с ребенком во дворе, а там с десяток мамочек и детей сосредоточены по своим уголкам, на своих качелях-каруселях — маски надевать необязательно. Но если вы в том же составе двинули в парк отдыха кататься вместе на большой карусели или послушать концерт на открытой сцене, СИЗы нужны.

— Под массовым пребыванием людей подразумевают организованные мероприятия, митинги, какие-то увеселительные мероприятия, шествия, празднования. Просто прежде законом это не было прописано. Теперь в этих случаях надо носить маски, — рассказал «Призыву» владимирский юрист Артемий Вареницын. — В перечень точно попадают мероприятия, подразумевающие участие около 50 человек или более. Носить маски нужно и на закрытых объектах, на школьных собраниях, либо в детских секциях, в комнатах, где родители дожидаются своих детей.

Как это делается у нас?

Рассмотрим на примере конкретного учреждения – ВлГУ, опорного вуза Владимирского региона. Накануне там вышел приказ об обязательном использовании средств индивидуальной защиты всем присутствующим в университете.

— Всем лицам, находящимся в учебных и спортивных корпусах, в местах массового пребывания людей в общежитиях университета (холлы, коридоры), обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания, — гласит документ.

За нарушение масочного режима в ВлГУ грозит дисциплинарная ответственность, например, строгий выговор.

— Без масок нас и прежде не пускали в университет, но, чтобы взять ключ, нужно было её снять, так меня в ней не узнавали. Лекции можно было читать без масок, теперь, видимо, нельзя. Конечно, читать лекцию в маске неудобно, но, наверное, ещё неудобнее читать лекцию на аппарате ИВЛ, — говорит Юлия Назарова, преподаватель вуза.

Проверки на дорогах

Во Владимире и области разворачиваются проверки пассажиров. Рейды по автобусам-троллейбусом проводят совместно сотрудники Роспотребнадзора, департамента транспорта и транспортной полиции. Совет: если вы находитесь в автобусе, а в салон вошёл человек в форме, оденьте маску, которую вы случайно, впопыхах, ненароком забыли в кармане.

Штраф за нарушение масочного режима для обычных граждан очень и очень нехилый – от 15 до 40 тысяч рублей.

— Постановление Роспотребнадзора распространяется на всех находящихся в России людей. В последнее время было много жалоб на то, что мы не имеем права требовать соблюдения масочного режима. Теперь имеем, это уже не оспоришь, — подчеркнула пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

С начала осени Роспотребнадзор составил 237 протоколов по административным нарушениям, включая масочный режим. Из них 163 протокола — на граждан, 31 — на должностных лиц, 15 — на ИП, 28 — на юридических лиц. Все протоколы переданы в суд, 55 дел уже рассмотрены.

В целом противников ношения масок становится всё меньше, уверяют в Роспотребнадзоре. Люди становятся сознательнее. Многих пугает переполненный коечный фонд в инфекционных госпиталях и ежесуточный прирост больных ковидом.