Фура протаранила ограждение на федеральной трассе в Петушках

Сегодня около шести утра большегруз «МАЗ» пробил тросовое ограждение на 120-м километре трассы М-7 «Волга» и врезался во встречную фуру «Scania». Дорогу в Петушках пришлось перегораживать, чтобы инспекторы ГИБДД могли оформить аварию, а дорожники из подрядных организаций Упрдора убрать поврежденные элементы ограждения и детали машин. В результате аварии пострадал водитель «Scania». С травмами он госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

Огромный затор образовался в первые же минуты. Затруднения пришлись аккурат на утренние часы пик, поэтому в соцсетях мгновенно появились гневные посты.

— ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» информирует, что движение по трассе было перекрыто в сторону Москвы. Сейчас транспорт пустили по правой полосе. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, — сообщают в Упрдоре.

На всех информационных табло, которые расположены по ходу движения на трассе, появились сообщения о ДТП и предупреждения водителям искать пути объезда. Многие ринулись в сам город Петушки.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в Вязниковском районе на светофоре столкнулись четыре грузовика. Один водитель погиб на месте аварии.