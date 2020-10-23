Фолк, рокабилли, авторская песня и поп-рок: выходные будут очень музыкальными!

Самые яркие события уик-энда

  1.  «Едут гости во Владимир» 6+

    Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им.М.Фирсова уже 45 лет в песнях и танцах вдохновенно рассказывает о красоте и величии русского народа. Все творчество ансамбля пронизано бесконечной любовью к родной земле и ее вековым традициям. Какую бы тематику ни доносили до зрителя артисты, каждое их выступление — это спектакль со своей драматургией, живой оркестровой музыкой, самобытной хореографией, отражающей обычаи и традиционные обряды центральной России.

    Праздничная программа «Едут гости во Владимир» посвящена двум большим юбилеям – 100-летию Якова Хохлова — первого художественного руководителя ансамбля и  его создателя, а также 70-летию Михаила Фирсова, чье имя носит сегодня прославленный коллектив. В этот вечер ансамбль «РУСЬ» представит лучшие вокально-хореографические зарисовки из золотого фонда коллектива, песни и танцы разных областей России.

    Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

    23 и 24 октября 2020 в 18.00

    Цена билета – 400-500 руб.

    Фото: rus-vladimir.ru

  2. Rockabilly Weekend 16+

  3. «Разговор по душам» 12+

    В воскресенье ОДРИ приглашает на концерт лауреата международного конкурса «Время петь» Алексея Кузнецова (г. Владимир) и автора исполнителя Владимира Ракова (г. Ковров).

    Алексей Кузнецов – это всегда мудрые мысли, множество эмоций и теплая атмосфера. У него нет музыкального образования. Играть, впрочем, как и петь, он научился сам. Настоящий успех пришел неожиданно. Он стал лауреатом в номинации «автор-исполнитель» международного песенного фестиваля «Время петь», который ежегодно проходит в Москве. Оригинальность исполнения, искренность и задушевный лиризм покорили сердца зрителей и жюри. Превосходное владение инструментом, изысканность поэтического и музыкального стиля, так оценили выступление Алексея профессионалы.

    Владимир Раков затрудняется определить музыкальный жанр, в котором он творит. Просто гитара в руке, стихи в душе, и в соединении рождается песня. На сегодняшний день у Владимира уже есть четыре песенных альбома, четыре цикла, каждый из которых объединяет некая идея, настроение. Его муза – это жизнь. Основная тема песен – рассказ о собственных переживаниях, которые окрашены легкой самоиронией. Своими песнями он словно разговаривает с миром.

    Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2

    25 октября в 18.00

    Цена билета – 200 руб.

  4. «Карантин» во Владимире 16+

    Нет, это не в смысле все по домам и сидим, не высовываемся, чтобы не заразиться пресловутым коронавирусам. В это воскресение во Владимире играет группа-мечта, группа-легенда. Тот самый «Карантин», который участвовал на виниловом сборнике «Тихий парад» 1993 года! Настоящие профи снова в деле!

    Группа был создана в 1980 году. Стиль — поп-рок. В составе: Валерий Князев (гитара, вокал), Александр Дубровкин (вокал, гитара), Юлия Мамнева (вокал), Иван Смирнов (бас-гитара), Сергей Крайнов (барабаны), Леонид Яковлев (клавишные).

    Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14

    25 октября в 19.00

    Цена билета – 250 руб.

  5. Деньрождественская танцевальная вечеринка 16+

  6. Премьера спектакля «Идиот» 16+

    В образ князя Мышкина Достоевский вложил свое понимание идеального национального характера. По его замыслу, Мышкин — «князь Христос». Эта идея определила характер инсценировки романа, сделанной известным драматургом Владимиром Малягиным специально для Владимирского академического театра драмы. В сценографии Георгия Пашина, в музыке композитора Владимира Брусса и постановке режиссёра Петра Орлова она становится мощной зримой и звучащей метафорой.

    Мышкин олицетворяет идеал детской невинности и идеал европейски просвещенной личности. Он — феноменальная личность, невероятно прозорливый и тонкий психолог, он невероятно мудр… но слишком уж «по-своему». Трагический исход событий в романе предопределен не только конфликтом «идеальной» личности со средой, но и запредельной наивностью самого Мышкина, не ведающего подлинной природы человеческого зла.

    «Идиот» — роман о невероятной любви. Вот только «…любовь у Достоевского почти всегда демонична, она порождает беснование, накаляет окружающую атмосферу до белого каления. Не только любящие начинают сходить с ума, но начинают сходить с ума и все окружающие» (Н. Бердяев). Возможно, в этом демоническом напряжении — особое магнетическое притяжение и очарование творчества Достоевского, увлекательное как для простодушного зрителя — поглотителя остросюжетных потрясений, так и для театрального «гурмана»…

    Арт-дворец (бывший ДК «Точмаш»): ул. Северная, 2а

    23 и 24 октября в 18.00

    Цена билета – 500-600 руб.

  7. «Эмоции в парных танцах» 16+

    Во Владимире пройдет очень важный мастер-класс для тех, кто стремится к балансу техники и эмоций в своем танце. На нем вы узнаете, как соединить движение с чувствами через практические упражнения и конкретные примеры, научитесь выражать свои эмоции экологичным способом через взаимодействие в танце, придете к пониманию через какие выразительные средства сделать каждый свой танец ярким, наполненным, интересным и имеющим смысл для вас, вашего партнера и зрителей!

    Проведут мастер-класс Игорь Поюров и Юлия Панфилушкина из Иваново. Игорь Поюров — руководитель Дома танца «Тандем/TanDem», тренер по хастлу и дискотечным трюкам и поддержкам. Юлия Панфилушкина, основатель и руководитель Дома танца «Тандем/TanDem», автор уникальной методики по психотерапии для проработки блоков, страхов и зажимов через танец, создатель и ведущий тренер мастер-классов и семинаров, судья и организатор танцевальных конкурсов и выездных мероприятий, тренер тренеров и постановщик танцев.

    Танцевальная студия «НеАнгелы»: ул. Дворянская, 27а, корпус 5, этаж 2

    24 октября в 17.30

    Вход свободный

    Фото: fotokto.ru

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: vk.com/bumshakers


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