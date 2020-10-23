Фолк, рокабилли, авторская песня и поп-рок: выходные будут очень музыкальными!

Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им.М.Фирсова уже 45 лет в песнях и танцах вдохновенно рассказывает о красоте и величии русского народа. Все творчество ансамбля пронизано бесконечной любовью к родной земле и ее вековым традициям. Какую бы тематику ни доносили до зрителя артисты, каждое их выступление — это спектакль со своей драматургией, живой оркестровой музыкой, самобытной хореографией, отражающей обычаи и традиционные обряды центральной России.

Праздничная программа «Едут гости во Владимир» посвящена двум большим юбилеям – 100-летию Якова Хохлова — первого художественного руководителя ансамбля и его создателя, а также 70-летию Михаила Фирсова, чье имя носит сегодня прославленный коллектив. В этот вечер ансамбль «РУСЬ» представит лучшие вокально-хореографические зарисовки из золотого фонда коллектива, песни и танцы разных областей России.

Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

23 и 24 октября 2020 в 18.00

Цена билета – 400-500 руб.