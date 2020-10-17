Еще 79 человек заболели коронавирусом во Владимирской области

Во Владимирской области положительный тест на коронавирус получили еще 79 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели соответствуют пиковым значениям первой волны пандемии. И по мнению экспертов, антирекорды весны на этот раз не устоят. Если распространение инфекции продолжится теми же темпами, психологический рубеж в сто случаев заражения будет преодолён. Пока же всего за семь дней суточный прирост инфицированных увеличился сразу на 21 случай. Для сравнения, 10 октября ковид подтвердили у 58 жителей области.

Настораживает и стремительное распространение вируса сразу в нескольких муниципалитетах.

Лидер по числу заражений — Владимир. Всего за 24 часа в областном центре 16 случаев COVID-19. И это только по официальной статистике. Сколько человек с симптомами ковида не дошли до больницы или не сдали тест, остаётся только гадать. Все больше жителей города рассказывают о том, что вызванные на дом терапевты не охотно берут мазки на коронавирус.

15 заболевших в Гусь-Хрустальном районе, 14 человек в статистику распространения инфекции добавил Муромский район. 8 случаев заражения в Ковровском, 6 — в Кольчугинском районе. 5 положительных тестов пришли в Александров. 4 — в Гороховец. По 3 случая заражения в Селивановском и Юрьев-Польском районах. По 2 — в Собинке и Радужном. 1 человек заразился коронавирусом в Судогде.

Всего за время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 8346 жителям области.

В настоящий момент болеют более 1800 человек. И число активных случаев продолжает расти. На этом фоне региональные власти ввели комендантский час для кафе, баров и ресторанов. Теперь последний посетитель должен покинуть заведения до 23.00. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.