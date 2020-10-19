Еще 70 коек для больных коронавирусом развернули во Владимире и Муроме

Во Владимирской области развернули еще 70 коек для лечения пациентов с коронавирусом. 50 мест появилось во Владимире, в Областном центре специализированных видов медицинской помощи. Еще 20 коек развернули в Муромской городской больнице №3. При этом в облздраве отмечают, что в специализированные койки там также рассчитаны для тех, кому требуется хирургическое вмешательство. Ранее такие пациенты направлялись во Владимир – в больницу скорой помощи.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе 928 коек предназначены для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости количество мест будет увеличено.

928 мест создано для пациентов с COVID-19.

Также в облздраве рапортуют, что инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для лечения COVID -19. В медицинских организациях достаточно средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Создан запас лекарственных препаратов для лечения как коронавируса, так и пневмонии.

Между тем эпидобстановка во Владимирской области остаётся непростой. Ранее «Призыв» сообщал, что за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 82 человека жителя региона. Прежде такие показатели регистрировались на пике заболеваемости в мае.