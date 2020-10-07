Еще 57 человек заболели коронавирусом

Таких высоких цифр не было с конца июня

Владимирская область продолжает демонстрировать отрицательную динамику по суточному приросту заболевших COVID-19. За 24 часа инфицированы еще 57 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего на три меньше, чем было днем ранее. Прежде такие высокие показатели регистрировались в конце июня. Опасный вирус активно распространяется по всем территориям.

В лидерах вновь Гусь-Хрустальный район, там заболели 10 человек. Затем следует Муромский район — 9 случаев. Такую же цифру в статистику распространения инфекции добавил и Владимир. По 5 положительных тестов получили жители Собинского и Гороховецкого районов, по 4 – жители Александровского, Юрьев-Польского и Селивановского районов. Три человека заболели в Вязниковском районе, 2 — в Петушинском. По одному случаю зарегистрировано в городе Радужном и Кольчугинском районе.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 7657 человек.
Всплеск заболеваемости коронавирусом во Владимирской области спровоцировал усиление масочного режима. За отсутствие средств индивидуальной защиты жителей региона начали наказывать рублем. Ранее «Призыв» рассказывал, что новые рейды по соблюдению масочного режима проходят в торговых центрах.

Ольга Ефремова 

Фото: News.myseldon.com


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