Еще 57 человек заболели коронавирусом

Владимирская область продолжает демонстрировать отрицательную динамику по суточному приросту заболевших COVID-19. За 24 часа инфицированы еще 57 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего на три меньше, чем было днем ранее. Прежде такие высокие показатели регистрировались в конце июня. Опасный вирус активно распространяется по всем территориям.

В лидерах вновь Гусь-Хрустальный район, там заболели 10 человек. Затем следует Муромский район — 9 случаев. Такую же цифру в статистику распространения инфекции добавил и Владимир. По 5 положительных тестов получили жители Собинского и Гороховецкого районов, по 4 – жители Александровского, Юрьев-Польского и Селивановского районов. Три человека заболели в Вязниковском районе, 2 — в Петушинском. По одному случаю зарегистрировано в городе Радужном и Кольчугинском районе.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 7657 человек.