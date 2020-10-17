Экспресс-тесты на коронавирус поступили в «скорую»

Облздрав закупил экспресс-тесты «Рапид» на коронавирусную инфекцию. Их уже распределили среди станций скорой помощи, а также инфекционных отделений больниц Владимирской области. Тесты проводят прямо у постели больного. В течение 10-15 минут медработник определяет наличие в его крови антител иммуноглобулина М, который свидетельствует об острой инфекции, или иммуноглобулина G, который говорит о перенесенной или завершающейся инфекции.

— Да нам действительно дали тесты. Вчера часть сотрудников уже стали выполнять тестирование на коронавирусную инфекцию. Пока среди пациентов не было положительных результатов, — пояснили «Призыву» фельдшеры станции скорой помощи города Владимира.

В департаменте здравоохранения заверили, что во время пандемии парк диагностического оборудования будет лишь усиливаться. Проблем с тест-системами на сегодняшний день нет, подчеркивает его руководитель Елена Утемова.

— Они [тест-системы], в том числе поставляются за счет федерального бюджета по заявкам регионов. И отказов в поставке тест-систем у нас нет. Сейчас уже на 29 тысяч исследований есть тест-системы. Понятно, что они регулярно пополняются, — рассказала Елена Утемова.

Результаты теста становятся известны через 10 минут.

Помимо экспресс-тестов в регионе продолжают оснащать лаборатории, где берут мазки ПЦР. Дополнительные средства в размере 55 миллионов рублей были выделены 4 медучреждениям: Областной клинической больнице, городской больнице №6 во Владимире, Областному кожвендиспансеру и городской больнице в Гусь-Хрустальном.

— В понедельник в Областной кожвендиспансер поступил амплификатор, который позволит вдвое увеличить мощность этой лаборатории. Закупается оборудование для горбольницы №6, которая сейчас является основным госпиталем, для того, чтобы сроки ожидания исследования, особенно для стационарных больных, не превышали суток. Даже не 48 часов, о которых мы говорили, по нормативам, а меньше, чтобы, например, у человека с пневмонией анализ выдавался очень быстро. Гусь-Хрустальная больница, которая имеет ПЦР лабораторию, по словам главного врача, сейчас там сроки ожидания менее 24 часов для стационарных больных, – пояснила Елена Утемова.

Ежедневно в лабораториях Владимирской области проводится около 1900 исследований на коронавирусную инфекцию. По словам руководства департамента, мазки на ковид у пациентов со всеми признаками должны браться и на дому, чтобы те не сидели в очередях поликлиник и не разносили заразу.

Ранее «Призыв» сообщал, что в инфекционных госпиталях региона назревает дефицит медработников.