Эксперты проверили бензин на двенадцати АЗС

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта за неделю проверили двенадцать АЗС во Владимире. Ими владеют десять разных юридических лиц. В списке есть брендовые и сетевые АЗС, а также небольшие пункты заправки. Некачественный бензин продают на АЗС на повороте на «Тандем» и на Большой Нижегородской, сообщают общественники. Это показала экспертиза. А на заправке на «Рокадке» покупателям предоставляют неполную информацию о виде дизельного топлива.

Сергей Федяев, эксперт ОНФ:

Мы взяли пробы с последующей экспертизой в лаборатории. Это дизельное топливо. К сожалению, не указано, какое оно — зимнее или летнее, межсезонное. Какого класса.

Маркировка не соответствует требованиям, которые должны предъявляться к раздаточным колонкам.

Мы вводим в заблуждение потребителя.

Во Владимирской области работают свыше 300 АЗС.

В течение года эксперты ОНФ успевают проверить примерно треть заправок. Выбирают АЗС как на трассе, так и в небольших поселениях. Последняя экспертиза расстроила автовладельцев. На вполне приличных заправках, пусть и не сетевых, у топлива не указано даже октанового числа. При этом цены на бензин и ДТ выросли как на брендовых, так и на мелких АЗС. Крупные компании подняли тарифы на 50-60 копеек. Аи-92 продается уже за 44 рубля, Аи-95 — за 47 рублей, ДТ — за 48 рублей.

Владимирстат мониторит цены на топливо на территории всего региона. Бензин за время пандемии подрос в цене на 2 рубля с литра. Это значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Стоимость дизельного топлива осталась неизменной.

Ранее «Призыв» сообщал об исследовании независимых экспертов по стоимости топлива. Они узнали, сколько автовладельцы могут позволить себе бензина на свою зарплату.