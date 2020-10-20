Эксперты проверили бензин на двенадцати АЗС

На двух нашли некачественное топливо

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта за неделю проверили двенадцать АЗС во Владимире. Ими владеют десять разных юридических лиц. В списке есть брендовые и сетевые АЗС, а также небольшие пункты заправки. Некачественный бензин продают на АЗС на повороте на «Тандем» и на Большой Нижегородской, сообщают общественники. Это показала экспертиза. А на заправке на «Рокадке» покупателям предоставляют неполную информацию о виде дизельного топлива.

Сергей Федяев, эксперт ОНФ:

  • Мы взяли пробы с последующей экспертизой в лаборатории. Это дизельное топливо. К сожалению, не указано, какое оно — зимнее или летнее, межсезонное. Какого класса.
  • Маркировка не соответствует требованиям, которые должны предъявляться к раздаточным колонкам.
  • Мы вводим в заблуждение потребителя.

Во Владимирской области работают свыше 300 АЗС.

В течение года эксперты ОНФ успевают проверить примерно треть заправок. Выбирают АЗС как на трассе, так и в небольших поселениях. Последняя экспертиза расстроила автовладельцев. На вполне приличных заправках, пусть и не сетевых, у топлива не указано даже октанового числа. При этом цены на бензин и ДТ выросли как на брендовых, так и на мелких АЗС. Крупные компании подняли тарифы на 50-60 копеек. Аи-92 продается уже за 44 рубля, Аи-95 — за 47 рублей, ДТ — за 48 рублей.

Владимирстат мониторит цены на топливо на территории всего региона. Бензин за время пандемии подрос в цене на 2 рубля с литра. Это значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Стоимость дизельного топлива осталась неизменной.

Ранее «Призыв» сообщал об исследовании независимых экспертов по стоимости топлива. Они узнали, сколько автовладельцы могут позволить себе бензина на свою зарплату.

Анна Тумановская  

Фото «Призыва» 


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