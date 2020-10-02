Ефросиньевская ярмарка состоится в Суздале вопреки коронавирусу

В Суздале развернется Ефросиньевская ярмарка (6+). Неблагополучная эпидобстановка в регионе событию не помешает. Ежегодный городской праздник состоится уже завтра, 3 октября. На Торговой площади соберутся лучшие производители сельскохозяйственной и сувенирной продукции из Иваново, Костромы, Нижнего Новгорода, Вологды, Тулы и других городов страны. Всего более 140 торговцев. Свою продукцию представят и монастырские подворья. Как и прежде, места для торговли предоставляются бесплатно.

Вход на праздник свободный. Начало в 11.00.

По традиции праздничные мероприятия начнутся с молебна в Успенском храме. Затем состоится освящение Торговых рядов, а в 11 часов колокольными звонами торжественно откроется ярмарка. Ярмарочное действо будет сопровождаться концертной программой с участием ведущих коллективов области. Пройдут различные конкурсы, в том числе на лучшее блюдо из хрена и самый длинный хрен. Также будет разыграна ярмарочная лотерея с необычными призами.

Ефросиньевская ярмарка – это не просто городской праздник Суздаля. Известен он далеко за пределами региона. Это событие входит в топ-10 осенних гастрономических фестивалей России. Также праздник становился победителем регионального конкурса Национальной премии событийного туризма. В этом году Ефросиньевская ярмарка состоится уже в 14-й раз.

Как еще интересно провести выходные, расскажет афиша «Призыва».