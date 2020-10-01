Движение на суздальской трассе ограничили

Движение транспорта ограничено на федеральной трассе по дороге в Суздаль, не доезжая до Павловского. Дорога по прямой закрыта. Поток автомобилей идет по временной петле. Участок дороги сделали довольно оперативно в последний месяц лета. Здесь проводится ремонт водопропускных труб.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород», работы закончатся к середине ноября. Скорость потока на участке ремонта серьезно снижена. На подходе стоят дорожные знаки, предупреждающие об ограничениях. В темное время здесь небезопасно, потому что поворот на временную петлю идет с горки. Многие водители едут на скорости, были и ситуации, едва не повлекшие за собой столкновения.

Движение по федеральной трассе в Суздаль ограничено.

Недавно Упрдор изменил название суздальской трассы. Если раньше она числилась как подъезд к Иваново, то теперь называется трасса Р-132 «Золотое кольцо». Километраж на участке тоже поменялся. По сути, «Пекинка» тоже стала частью трассы с новым названием.

Сегодня федеральные дорожники заканчивают ремонтные работы на трассах во Владимире, Вязниках, Петушинском районе. Составляется перечень мероприятий на будущий год. Известно точно, что будет ремонт в Камешковском и Гороховецком районах. Идеи по увеличению пропускной способности транзитного транспорта жители Гороховецкого района восприняли в штыки. Подробности «Призыв» сообщал здесь.