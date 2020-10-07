Два новых светофора установят во Владимире

Во Владимире до конца октября должны появиться два новых светофора. Первый сделают на кольце на Верхней Дуброве, второй — на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставровской. Оба контракта уже выставлены на торги. Работы финансируются за счет областного и городского бюджетов. Главная задача — разделить потоки участников дорожного движения, пешеходов и водителей.

«Зебры» на очагах аварийности будут убирать.

Работы на опасном перекрестке проспекта Ленина и Ставровской обойдутся в 1,1 миллиона рублей. На дороге организовано пятиполосное движение, разрешен левый поворот со второстепенной дороги с предельно интенсивным движением. Рядом с поворотом находится наземный нерегулируемый переход. Только за 2019 год здесь зарегистрированы 3 наезда на пешеходов и одно ДТП с автобусом, в котором упал и пострадал пешеход при резком торможении транспорта перед переходом. В проекте предусмотрено устройство вызывных пешеходных светофорных объектов. Движение на перекрестке предусматривается в две фазы. Движение пешеходов осуществляется во второй фазе с применением ультразвукового сигнала.

Капитальный ремонт на улице Верхняя Дуброва с устройством светофора на пересечении с Нижней Дубровой будет стоить куда дороже — 2,5 миллиона рублей. Схема организации движения на участке сделана более сложной. Движение на перекрестке предусматривается в 4 фазы. Последняя будет предназначена для пешеходов.

В этом же дорожном сезоне администрации удалось обезопасить еще два перекрестка: на проспекте Строителей и Белоконской и на Верхней Дуброве и Пугачева. Все светофоры — вызывные, работают по желанию пешехода.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что на проблемном перекрестке на «Пекинке» собираются убрать наземные переходы, чтобы освободить движение для транзитного транспорта и обезопасить пешеходов, направив их на новую конструкцию, построенную над проезжей частью.