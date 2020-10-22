Два грузовика угодили в кювет под Кольчугино

Авария спровоцировала серьезные затруднения для движения транспорта по дороге Юрьев-Польский — Кольчугино. В результате ДТП два грузовика угодили в кювет, рассыпав груз по проезжей части. Дорога двухполосная, объезжать препятствия было тяжело. Освещения на этом участке нет, а происшествие произошло вчера в восьмом часу вечера, уже было темно.



По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, авария произошла после того, как 21-летний водитель фургона «Daf» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Hyundai» под управлением 45-летнего водителя. Встречные потоки на данном отрезке разделены сплошной линией разметки, обгон и выезд на встречную полосу запрещен. В результате ДТП пострадал водитель «Daf». С травмами его госпитализировали.

За 9 месяцев во Владимирской области произошло 127 ДТП по вине грузовиков.

В ДТП, случившихся в 2020 году из-за нарушения правил дорожного движения водителями грузовых автомобилей, погибли 15 человек, ранены 159. Только в Кольчугинском районе за 9 месяцев зарегистрировано 3 аварии по вине дальнобойщиков.

Ранее «Призыв» сообщал, что семеро пассажиров обратились за медицинской помощью после того, как водитель троллейбуса врезался в столб на одной из улиц Коврова.