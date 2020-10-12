ДТП с четырьмя автомобилями парализовало движение в музыкальном квартале

Авария с участием четырех транспортных средств произошла сегодня утром на улице Балакирева во Владимире. По словам очевидцев, фургон не справился с управлением, выехал на встречную полосу и собрал сразу три легковушки: «Citroen», «Hyundai» и вазовскую «семерку». Не исключено, что водитель грузовичка пытался избежать наезда на пешехода на «зебре».

О пострадавших пока информации нет. Но машину скорой помощи очевидцы на месте аварии заметили.

ДТП перегородило проезжую часть, создав затор. Этой дорогой сейчас пользуются все, кто хочет выбраться из музыкального квартала. Движение на Чайковского до сих пор ограничено из-за ремонта теплосетей.

— Я живу на проспекте Ленина и добираюсь на работу на общественном транспорте. Каждый день простаиваю огромные пробки. Магистраль постоянно забита. Поэтому стал доходить пешком до Балакирева и пересаживаться там на троллейбус. Такой пробки из-за ДТП никто не ожидал. Все опоздаем на работу, — рассказывает житель Владимира Дмитрий.

В часы пик мелкие столкновения — не редкость. Они случаются ежедневно и, как правило, оформляются при помощи аварийных комиссаров через европротокол. Но в данном случае из-за количества транспортных средств упрощенная схема не действует. Без ГИБДД не обойтись. Ограничение движения будет длиться, как минимум, пару часов. Затор сразу же спровоцирует затруднения на других объездных дорогах на Красноармейской, Ново-Ямской, МОПРа, 9 Января и Гражданской.

Ранее «Призыв» сообщал о ДТП с участием велосипедиста в промзоне Владимира. В темное время водитель иномарки не заметил на проезжей части двухколесное транспортное средство.