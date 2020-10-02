Древнейший монастырь Владимира отремонтируют до холодов

Во Владимире начали ремонтировать древнейший в городе Богородице-Рождественский мужской монастырь. По фасаду Христорожденственской церкви со стороны Большой Московской установлены строительные леса и ведутся штукатурные работы. В самом плачевном состоянии находились нижняя часть монастырской стены, первый этаж и цоколь. На уровне второго этажа ситуация лучше. Там расшивают трещинки и закрашивают стену в желто-белый цвет.

Ремонт монастыря осуществляется за счет собственных средств Владимирской епархии.

Областного финансирования на ремонт объекта не отпущено. Поэтому при выборе подрядчика не нужно было проводить электронные торги. Выбрали ту строительную фирму, которая уже зарекомендовала себя на нескольких епархиальных объектах.

По словам епархиального архитектора Александра Трофимова, все ремонтные работы необходимо закончить до заморозков, а точнее до того, как среднесуточные температуры упадут ниже 5 градусов. Иначе благоустройство фасада придется приостановить: краска и вода в растворе могут просто замерзнуть.

— На участке стены у ворот, куда в прошлом году врезался таксист, подремонтируем кирпичную кладку. В целом она в хорошем состоянии, — рассказал «Призыву» Александр Трофимов. — Повреждённые декоративные элементы на фасадах, обрамление наличников — всё будет восстановлено.

Ремонтные работы пройдут не по всему периметру монастыря. Разрешение от Госинспекции по охране исторических памятников есть только на фасадную часть со стороны улицы Большой Московской. По словам духовенства, внутренний вид здания находится в хорошем состоянии. Вся антропогенная нагрузка пришлась именно на фасад.

В нынешнем году отремонтировать получится только церковный корпус, а в следующем — фасадную сторону белой ограды с башнями. На ремонтные работы надзорный орган теперь выдает разрешения по упрощённой схеме. И с настоятелей храмов Владимирской области больше не будут требовать многомиллионные проекты реставрации только лишь для того, чтобы подлатать худую кровлю и побелить стены обители.

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