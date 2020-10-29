Достроить мост в Суздале мешают закрытые границы с Арменией

Движение по мосту через улицу Коровники в Суздале возобновится не раньше декабря 2020 года. Работы по капремонту выполнены только на 45%, хотя к 1 сентября обещали запустить дорогу, а к октябрю закончить с благоустройством территории. Подрядчик сетует на пандемию: закрыты границы с Арменией, и рабочие не смогли приехать на объект. Администрация города Суздаля вынуждена обратиться в прокуратуру и выставить подрядчику, балашихинской компании «Мост», пени. За каждый день просрочки контракта высчитывается процент — набежало уже около полмиллиона рублей. Капремонт моста делается по новым технологиям, специально для этого был скорректирован проект. Стоимость реализации — 46 миллионов рублей.

— Сегодня на объекте должны работать 25 человек, а по факту видим семь, — сообщил «Призыву» глава суздальской горадминистрации Сергей Сахаров. — Сам подрядчик не справляется. Будем привлекать на субподряд небольшие местные компании. Мы ежедневно контролируем работы. Уверен, что в этом году мост будет завершен.

К капремонту моста через Коровники хотели приступить ещё прошлым летом. Но подрядчик, выигравший торги, не подписал контракт. А потом и проект решили скорректировать. Пока торги, пока заключали контракт, пока деньги пришли, благоприятная погода закончилась. И снова все работы ведутся глубокой осенью.

Мэрия Суздаля, которая ещё летом «глотала» отговорки подрядчика про закрытые границы и нехватку рабочей силы, сейчас настроена решительно. Аргументов, объясняющих промедление, не принимает, в срочном порядке подключает сторонних подрядчиков.

Ремонт мостов через Каменку регулярно оборачивается проблемами.

Не меньше проблем было и с другим суздальским мостом через Каменку — по улице Ленина. То со сроками, то со сходом гравия и асфальта со склона после обильных дождей. Сейчас все недостатки устранены, подрядчика наказали.

Ранее «Призыв» сообщал, что есть вопросы и по работам в суздальском Зарядье. Подрядчик перекладывает плитку на Торговой площади и укрепляет валы на смотровой площадке.