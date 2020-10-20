Доставка грузов из Европы в Россию

Отечественные потребители проявляют высокую заинтересованность товарами европейского производства. Это неудивительно, поскольку производители из Италии, Германии, Франции, Англии и других стран Европы выпускают высококачественную и долговечную продукцию. Международная транспортная компания Fialan предлагает доставку из Европы в Россию, а также услуги таможенного оформления грузов. Мы гарантируем надежность и безопасность грузоперевозки, несем ответственность за сохранность партии и соблюдение сроков.

Что везут из Европы

Объемы поставок товаров европейского производства продолжают стремительно расти. В Россию ежегодно огромными партиями экспортируются:

· автомобили, транспортное оборудование;

· продукция химической промышленности;

· фармацевтические препараты;

· текстиль для дома, а также одежда и обувь;

· медицинские приборы;

· продукты питания и прочее.

Представители российского бизнеса активно сотрудничают с крупнейшими странами-производителями из разных частей Европы. Из Австрии, Швейцарии, Франции транспортируются элитный алкоголь и деликатесы. Из Италии, Испании, Португалии везут одежду и текстильные принадлежности. Из Восточной Европы поступает продукция тяжелой промышленности. Компания Fialan оказывает услуги доставки грузов любого вида. Осуществляя грузоперевозки из Европы, мы зарекомендовали себя надежным и ответственным партнером для многих российских предприятий и частных лиц, которые хотят наладить бизнес с европейскими поставщиками.

Способы доставки

Из Европы в Россию товары доставляются:

· самолетом;

· морем;

· железнодорожным транспортом;

· автотранспортом.

Мы также предлагаем мультимодальную доставку, задействовав несколько видов транспорта, и перевозку сборных грузов. Решив закупить оптовую или мелкооптовую партию, наш клиент всегда уверен, что не понесет убытки, связанные с дорогой транспортировкой.

Более 15 лет компания Fialan занимается оказанием услуг в сфере международных грузоперевозок. Благодаря наработанному опыту, наши эксперты построят наиболее выгодный логистический маршрут, предложат несколько вариантов доставки, посодействуют в переговорах с поставщиками и возьмут на себя таможенное оформление, учитывая все связанные с грузом нюансы. Нам доверяют представители крупного, среднего и малого бизнеса, заинтересованные в росте прибыли и открытии новых перспектив для развития.