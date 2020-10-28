Дом культуры в Вяткино отремонтировали за 4,5 миллиона рублей

Дом культуры в поселке Вяткино Судогодского района торжественно открылся после капитального ремонта. В здании отремонтировали крышу, фасад, фундамент, помещения, заменили оконные блоки. В Доме культуры также появилась новая мебель, декорации сцены, а еще здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Новое пространство клуба понравится молодежи. Там появилась небольшая рабочая зона — коворкинг, зал разделили на зоны и оснастили современным оборудованием с возможностью кинопоказа.

Комфортно в Доме культуры будет и людям с ограниченными возможностями здоровья.

На капремонт здания в рамках нацпроекта «Культура» было выделено свыше 4,5 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей пошли на оснащение ДК, сообщает пресс-служба областной администрации.

В Доме культуры Вяткино работают 18 кружков и любительских объединений. Их посещают более 200 человек, среди них – около 100 детей. Там регулярно проводятся концерты как местных, так и приглашённых коллективов.

Здание, где сегодня расположен клуб, было построено в 1984 году и поначалу использовалось как торговый центр. В 1992 году его перепрофилировали в Дом культуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что сгоревший Дом культуры в Гусь-Хрустальном восстановить нельзя. Здание подлежит сносу.