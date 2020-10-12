Должностное лицо поселка Мелехово привлечено к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица администрации поселка Мелехово по признакам правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение порядка организации торгов на право заключения договора аренды земельного участка для коммунального обслуживания, местоположение участка: Владимирская область, Ковровский район, пгт. Мелехово, ул. Первомайская, в районе д. 35-ж, площадь участка 1 625 кв.м., кадастровый номер: 33:07:000602:2508, разрешенный вид использования земельного участка: для размещения коммунальных, складских объектов, начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет — 42 026,40 руб. и признании жалобы гражданина обоснованной.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала должностное лицо виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей.