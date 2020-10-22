Должностное лицо ГУП ВО «Дорожно-строительное управление №3» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

Руководителем Владимирского УФАС России вынесены семь постановлений о привлечении должностного лица ГУП ВО «Дорожно-строительное управление №3» к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ и данному должностному лицу назначены административные наказания в виде наложения административных штрафов в общем размере 14 000 рублей.

Административные дела возбуждены по материалам проверки прокуратуры г. Владимира, которая установила, что должностное лицо ГУП ВО «Дорожно-строительное управление №3» в нарушение требований действующего законодательства несвоевременно разместило в общедоступной информационной системе в сети «Интернет» сведения о заключении договоров.