Должностное лицо ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

Руководителем Владимирского УФАС России вынесены два постановления о привлечении должностного лица ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ и данному должностному лицу назначены административные наказания в виде наложения административных штрафов в общем размере 4 000 рублей.

Административные дела возбуждены по материалам проверки прокуратуры г. Владимира, которая установила, что должностное лицо ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» в нарушение требований действующего законодательства несвоевременно разместило в общедоступной информационной системе в сети «Интернет» сведения о заключении договоров.