Дольщиков просят оплатить «лишние» метры несданных квартир

Дольщики дома № 14 микрорайона Веризино областного центра обратились в прокуратуру, стройнадзор и редакцию «Призыва», жалуясь на то, что сдача дома затянулась. Есть претензии и к качеству работ по устройству детской площадки, крылечек у подъездов и дворовой территории. Кроме того, люди не согласны с необходимостью доплачивать за невесть откуда взявшиеся «лишние» квадратные метры.

Изначально срок сдачи дома был определен IV кварталом 2018 года.

По последним данным, в лучшем случае дом введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Застройщик, компания «Вертикаль», подала на банкротство, о чём лично проинформировал её директор Александр Шамов в интервью «Призыву». Завершением всех работ на 4 оставшихся от компании домах с прошлого года занимается конкурсный управляющий Михаил Шульман. Сейчас «подвисли» несколько сотен семей дольщиков из домов № 14 и 17.

— Нам сбросили информацию о необходимости доплатить за дополнительные метры в мессенджеры на телефон. Просто реквизиты счета и сколько надо доплатить. О сроках сдачи дома — молчок. Конкурсный управляющий с нами не общается, — сообщили «Призыву» дольщики Сергей Борисов и Мария Муравьева.

Семьи опасаются того, что лишние «квадраты» возникли из-за того, что застройщик сэкономил на стройматериалах. И не понимают, как можно отдавать десятки тысяч рублей всего лишь по сообщению, пришедшему на мессенджер. Но тут ответственные за ввод дома как раз обещают соблюсти формальности и выставить счета в более убедительной форме.

— Все дольщики, которым нужно доплатить за квадратные метры, получат официальные уведомления от конкурсного управляющего. Мы нанимали стороннюю организацию «Владимирский центр кадастровых работ», чтобы сделать обмеры на объекте. Есть техплан на каждую квартиру, — сказал «Призыву» представитель конкурсного управляющего Дмитрий Кузьмин.

Есть ещё одно «но». Даже если дом запустят, там невооружённым глазом видны упущения. А кто после банкротства застройщика будет их ликвидировать в рамках гарантийного обслуживания — вопрос.

Семьи не раз уже выезжали на стройплощадку, чтобы узнать, кто и по какому проекту делает входные группы в подъезды. Видят, что там нет пандусов для заезда инвалидных и детских колясок, стойки для крыши скошены, двери из подъездов открываются прямо на ступеньки, препятствуя тем, кто по ним поднимается. Двор заасфальтирован неровно. Детскую и спортивную площадку сделали с торцов дома — у мусорной площадки и дороги. Выглядят они ужасно. Это лишь малый перечень претензий дольщиков.

Ранее «Призыв» снимал репортаж о проблемах дольщиков соседнего дома № 17. Они очень надеялись, что в октябре подрядчики успеют достроить дом под крышу. Но за месяц чуда не случилось. Работы идут, но неспешно. Семьи сетуют, что совсем не видят поддержки от администрации области. В департаменте строительства есть отдел долевого строительства. Но ни участия, ни проверок, ни контроля от них нет.

На последней пресс-конференции директор департамента Михаил Романычев заверил, что два дома с дольщиками в Веризино будут сданы в августе, максимум в сентябре. Но этого не произошло. «Призыв» направил запрос в администрацию области о поддержке и контроле, осуществляемых чиновниками по проблемным домам в Веризино.