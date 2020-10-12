Дмитрий Донской, великий князь владимирский: что вы о нем знаете?

12 октября 2020 года исполняется 670 лет со дня рождения великого князя владимирского и московского Дмитрия Ивановича Донского. За годы своего правления он сумел стать признанным главой антиордынской политики в русских землях, собирателем русских земель («всех князей русских привожаше под свою волю»). Представление о независимости и политическом единстве Руси стало при нём совпадать с идеей сильной великокняжеской московской власти. Великое княжество Владимирское окончательно перешло под власть Москвы, тем самым сделав процесс московского возвышения необратимым. Поддерживая дружеские связи с православной Византией, Дмитрий добивался признания независимости русской православной церкви от Константинополя. А что вы еще знаете про великого князя-воина?
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