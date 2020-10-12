Дмитрий Донской, великий князь владимирский: что вы о нем знаете?

12 октября 2020 года исполняется 670 лет со дня рождения великого князя владимирского и московского Дмитрия Ивановича Донского. За годы своего правления он сумел стать признанным главой антиордынской политики в русских землях, собирателем русских земель («всех князей русских привожаше под свою волю»). Представление о независимости и политическом единстве Руси стало при нём совпадать с идеей сильной великокняжеской московской власти. Великое княжество Владимирское окончательно перешло под власть Москвы, тем самым сделав процесс московского возвышения необратимым. Поддерживая дружеские связи с православной Византией, Дмитрий добивался признания независимости русской православной церкви от Константинополя. А что вы еще знаете про великого князя-воина?

От кого Дмитрий Донской получил ярлык на великое княжение Владимирское? Сарайского хана Мюрида Своего отца - князя Ивана II Красного Правителя западной части Орды Мамая Абдуллы Правильно! Неправильно! - Откуда родом была жена Дмитрия Донского - княжна Евдокия Дмитриевна? Мурома Суздаля Владимира Правильно! Неправильно! - Какое каменное сооружение впервые было построено в Москве при Дмитрии Донском? Кремль Монастырь Княжеский дворец Правильно! Неправильно! - Против нашествия какого государства Дмитрий Донской первым из русских князей возглавил вооруженную борьбу? Литвы Золотой Орды Булгарии Волжско-Камской Правильно! Неправильно! - От кого Дмитрий Донской получил благословение на Куликовскую битву? От преподобного Димитрия Прилуцкого От своего наставника – митрополита Алексия От великого русского святого Сергея Радонежского Правильно! Неправильно! - Откуда у великого князя владимирского прозвище Донской? За взятие литовской крепости Донск в июле 1372 года За победу на Куликовом поле, которое располагалось между рекой Непрядвой и Доном (ныне в Куркинском районе Тульской области) По названию урочища Донского, где произошло последнее сражение русских войск с отрядами хана Тохтамыша Правильно! Неправильно! - Сколько детей родилось у князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии? Двое – сын и дочь Шестеро – три сына и три дочери Двенадцать - восемь сыновей и четыре дочери Правильно! Неправильно! - Где был похоронен Дмитрий Донской? Успенском монастыре на реке Дубенке Архангельском соборе Московского кремля Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Куликовом поле Правильно! Неправильно! - Какая военная техника, созданная на деньги верующих, была названа именем Дмитрия Донского во время Великой Отечественной войны? Бронепоезд Бомбардировщик Танковая колонна Правильно! Неправильно! - В каком году Дмитрий Донской был причислен к лику святых на Поместном соборе Русской православной церкви? 1390 1724 1988 Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Дмитрий Донской, великий князь владимирский: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook