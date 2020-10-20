Андрей Петрищев

Директор регионального Фонда ОМС подал в отставку

Андрей Петрищев занимал руководящую должность полгода

Очередной крупный чиновник владимирского здравоохранения оставил должность. Это директор управления территориального Фонда ОМС Андрей Петрищев. Большинству жителей области эта фамилия ни о чём не говорит: Андрей Александрович занимался вопросами страховой медицины в регионе-33 всего полгода. Назначение он получил в апреле. Для сравнения, его предшественница Ольга Ефимова проработала в этой должности 18 лет. Поэтому её уход с поста был почти сенсацией. А известие об уходе Петрищева заставляет лишь пожать плечами.

Андрей Петрищев возглавил территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 16 апреля 2020 года.

В последнее время во Владимирской области чиновники меняются столь часто, что почти нет смысла запоминать фамилию очередного назначенца. Ситуация напоминает диагноз прогрессирующего старческого маразма, когда реальность туманна из-за провалов сознания, и гораздо лучше помнятся имена людей (в данном случае руководителей «Белого дома»), которые давно уже отошли от дел. Имеются в виду чиновники виноградовских времён. Те «рулили» по многу лет, символизируя стабильность власти.

Ольга Ефимова, директор управления территориального Фонда ОМС Владимирской области. Фото Призыва

Ольга Ефимова проработала директором управления территориального Фонда ОМС 18 лет

Но раз уж Андрей Петрищев промелькнул на местном управленческом небосводе, вспомним о нём парой прощальных слов. Андрею Александровичу 50 лет, он родился в соседней Нижегородской области, в городе, подарившем нашей стране, например, таких известных людей, как писатель Захар Прилепин и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков. Это Дзержинск, вы угадали. Позже Андрей Петрищев работал на многих постах, не только связанных с медициной, но также банковских и коммерческих. А во Владимирскую область он приехал из столицы-матушки, где возглавлял Медцентр при ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России». Вернётся ли теперь Петрищев следить за здоровьем советников, консулов, атташе и дипломатов или предпочтёт другую стезю, это пока неизвестно.

Также пока официально не сообщается о том, кто займет кресло директора управления территориального Фонда ОМС. Хотя по законодательству на эту должность назначает администрация Владимирской области, но делается это по согласованию с Федеральным фондом. Возможно, «добро» из Москвы на какую-либо кандидатуру уже получено — помнится, при увольнении Ольги Ефимовой «Белый дом» вёл переписку с головной структурой медстрахования, даже не известив об этом руководство регионального управления.

Документ об увольнении Ольги Ефимовой

Согласование на увольнение Ольги Ефимовой

После публикации «Призыва», первым сообщившего о готовящемся увольнении Ольги Ефимовой, коллектив территориального ФОМС обратился к губернатору с открытым письмом, где перечислял заслуги, достижения и высокие человеческие качества своего руководителя и просил оставить её в должности. Но, тем не менее, кадровое решение было принято.

Андрей Семичастный

Фото «Призыва» и пресс-службы администрации области



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