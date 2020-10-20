Директор регионального Фонда ОМС подал в отставку

Очередной крупный чиновник владимирского здравоохранения оставил должность. Это директор управления территориального Фонда ОМС Андрей Петрищев. Большинству жителей области эта фамилия ни о чём не говорит: Андрей Александрович занимался вопросами страховой медицины в регионе-33 всего полгода. Назначение он получил в апреле. Для сравнения, его предшественница Ольга Ефимова проработала в этой должности 18 лет. Поэтому её уход с поста был почти сенсацией. А известие об уходе Петрищева заставляет лишь пожать плечами.

Андрей Петрищев возглавил территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 16 апреля 2020 года.

В последнее время во Владимирской области чиновники меняются столь часто, что почти нет смысла запоминать фамилию очередного назначенца. Ситуация напоминает диагноз прогрессирующего старческого маразма, когда реальность туманна из-за провалов сознания, и гораздо лучше помнятся имена людей (в данном случае руководителей «Белого дома»), которые давно уже отошли от дел. Имеются в виду чиновники виноградовских времён. Те «рулили» по многу лет, символизируя стабильность власти.

Но раз уж Андрей Петрищев промелькнул на местном управленческом небосводе, вспомним о нём парой прощальных слов. Андрею Александровичу 50 лет, он родился в соседней Нижегородской области, в городе, подарившем нашей стране, например, таких известных людей, как писатель Захар Прилепин и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков. Это Дзержинск, вы угадали. Позже Андрей Петрищев работал на многих постах, не только связанных с медициной, но также банковских и коммерческих. А во Владимирскую область он приехал из столицы-матушки, где возглавлял Медцентр при ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России». Вернётся ли теперь Петрищев следить за здоровьем советников, консулов, атташе и дипломатов или предпочтёт другую стезю, это пока неизвестно.

Также пока официально не сообщается о том, кто займет кресло директора управления территориального Фонда ОМС. Хотя по законодательству на эту должность назначает администрация Владимирской области, но делается это по согласованию с Федеральным фондом. Возможно, «добро» из Москвы на какую-либо кандидатуру уже получено — помнится, при увольнении Ольги Ефимовой «Белый дом» вёл переписку с головной структурой медстрахования, даже не известив об этом руководство регионального управления.

После публикации «Призыва», первым сообщившего о готовящемся увольнении Ольги Ефимовой, коллектив территориального ФОМС обратился к губернатору с открытым письмом, где перечислял заслуги, достижения и высокие человеческие качества своего руководителя и просил оставить её в должности. Но, тем не менее, кадровое решение было принято.