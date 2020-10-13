Директор государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик»привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика — директора государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенияхи постановил привлечь должностное лицо к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3  000  (трех тысяч)  рублей  в доход бюджета.

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