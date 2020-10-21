Диабетик добилась лекарств благодаря нажиму прокуратуры

Диабетик из Ковровского района смогла добиться положенного по закону только после вмешательства прокуратуры. Женщина обратилась с жалобой, когда устала ждать лекарств и средств диагностики. Прокуратура провела проверку и выяснила, что по рекомендациям врача-эндокринолога пациентке необходимо принимать инсулин и регулярно контролировать уровень сахара в крови. При этом Ковровская городская больница № 2 не обеспечила женщину необходимым лекарственным препаратом. Также в течение продолжительного времени не был решен вопрос с обеспечением больной средствами диагностики и расходными материалами.

Пациентке отказали в районной больнице.

В итоге главному врачу лечебного учреждения было внесено представление. Теперь пациентка обеспечена всем необходимым. Однако такие случаи во Владимирской области не единичны. Пациенты с инвалидностью не раз жаловались, что им приходится буквально выпрашивать положенное по закону оборудование. Ранее «Призыв» рассказывал, с какими трудностями выбивают тест-полоски 18-летнему инсулинозависимому жителю Владимира.