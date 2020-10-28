Детские пособия продлили до марта следующего года

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка автоматически продлены до 1 марта 2021 года. Документ с внесёнными изменениями появился на портале правовой информации. Ранее порядок выплат действовал с апреля и заканчивался в октябре. Но из-за неблагоприятной эпидситуации мера поддержки была продлена.

Как пояснила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии.

Вновь предоставлять документы для выплаты пособий не потребуется.

Между тем в департаменте социальной защиты населения Владимирской области уточняют, что на региональном уровне могут продлить выплату и ряда других пособий и компенсаций. Среди них:

– ежемесячное детское пособие;

– ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;

– ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;

– компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг инвалидам.

Ранее «Призыв» сообщал, что 28,6 миллиона рублей из федерального бюджета получит Владимирская область на ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет.