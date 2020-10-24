Детские игровые центры подстраиваются под новые ограничения

Владельцы детских развлекательных и спортивных центров Владимира приуныли. Грядут осенние каникулы, а их деятельность снова ограничили по указу губернатора. До 8 ноября работа учреждений приостановлена. Небольшие игровые залы в торговых центрах и гиппермаркетах Владимира с сегодняшнего дня закрыты. А вот крупные спортивные комплексы — пока что нет. Об этом предприниматели рассказали «Призыву».

Один из батутных центров Владимира намерен огородить зоны для маленьких детей, например, с сухим бассейном. Но арены и скалодром продолжат работать. Там, по словам владельцев центра, взрослые и дети занимаются больше спортом, а не развлекаются в прямом смысле этого слова. В батутный центр уже приходил с проверками Роспотребнадзор. Нарушений никаких не выявил.

— Мы всё время работали как прокатчики спортинвентаря и как спортивный центр, — пояснил «Призыву» Ярослав Чесноков, представитель батутного центра. — А в указе про спортивные центры пункта нет, чему мы очень рады. Поэтому продолжаем работать с 10 до 22 часов. Все посетители соблюдают масочный режим, за этим следят инструкторы. Средства защиты разрешено снять непосредственно на спортивном инвентаре.

Представители веревочного парка и скалодрома тоже корректируют работу под новые правила. Детские праздники там отмечать пока не будут. Пройти препятствия ребятам можно, но только в присутствии взрослых.

— Тренировки пока не закрыты. К нам ходят, занимаются на скалодроме и подростки с 16 лет, и взрослые. Мы работаем с 10 до 21 часа по предварительной записи. Специальных детских зон у нас не было. Да, проводили праздники с детьми, но сейчас пока это направление приостановили, — сказала «Призыву» Людмила Иванова, представитель веревочного парка и скалодрома.

В клубах виртуальной реальности на время приостановили массовые празднования дней рождений.

В этих учреждениях собираются ввести на входе ограничение по возрасту – только для лиц старше 16 лет. Владельцы клубов признаются, что новый приказ губернатора расстроил их планы. Они хотели увеличить прибыль на осенних каникулах. Не выйдет. Спасибо, что совсем не закрыли.

— Мы полноценно работаем, мы не закрывались, потому что мы не детский развлекательный центр, у нас специализация — компьютерный клуб. Но к нам приходят семьями. И чтобы не нарваться на штраф, мы решили ввести возрастной ценз — на ближайшие две недели, — проинформировали нас в клубе.

В одном из владимирских кафе с детской игровой зоной заверили, что опечатывать её не собираются. В зале сделают обычную перепланировку. Работают тут без изменений с 10.00 до 23.00.Пускать будут детей без ограничений по возрасту.

Ранее «Призыв» рассказывал, за что сейчас Роспотребнадзор штрафует предприятия общепита и туристов.