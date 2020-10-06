Дети-ангелы под крылом Ирины Долгановой

Ирина Долганова – человек с большим сердцем. Вот уже шесть лет она возглавляет областную благотворительную организацию «Владимирские дети-ангелы», которая занимается сбором средств на реабилитацию маленьких пациентов с неврологическими заболеваниями, в том числе ДЦП. Для малышей и их родителей Ирина вместе с другими волонтерами устраивает вкусные акции, фотосессии, поздравляет их с праздниками.

По профессии Ирина – преподаватель и переводчик с английского и немецкого языков. В Германии она была не раз. И каждый раз привозила оттуда… игрушечных бегемотиков. Сейчас её богатая коллекция приближается к тысяче экземпляров. А ещё настроение дома Ирине поднимает маленький чихуахуа. Порой 24 часов в сутки не хватает, чтобы уделить внимание всем, но Ирина находит время и на своих двух сыновей, и на других детишек с особенностями развития.

— Я считаю, что всё это пришло ко мне не просто так. С рождением моего младшего сына это стало миссией. Я и раньше была активной, откликалась на просьбы, по мере возможности. Но потом, когда я сама собирала своему ребенку на лечение, а потом когда эта необходимость отпала, я поняла, что могу помогать другим. И оно затянуло-затянуло. Потом у меня столько своих проблем в жизни достаточно серьезных, и эта забота о других их просто перекрывает, иначе я бы сошла сума, — рассказывает Ирина.

Историю Ирины Долгановой смотрите в новом выпуске проекта «Наши люди»: