Десять важных нововведений ждут россиян в октябре

Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного. С 1 октября разрешается зачет переплаты в счет любого налога вне зависимости от того, является он федеральным, региональным или местным. Также ее можно зачесть в счет пеней и штрафов, относящихся к любому виду налога.

Исключение составляет НДФЛ. Зачесть его переплату в счет будущих платежей по НДФЛ нельзя. Но можно направить переплату в счет будущих платежей по другим налогам.

Для зачёта переплаты по налогам нужно заполнить заявление о зачете по установленной форме и подать его в инспекцию по месту учета. Сделать это вы можете в бумажном виде лично (через представителя) или по почте, либо в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Обратиться с таким заявлением необходимо в течение трех лет со дня излишней уплаты налога.