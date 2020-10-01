Десять важных нововведений ждут россиян в октябре

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Нововведения второго месяца осени
В октябре нас ждут десять важных нововведений, они могут коснуться каждого. Отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет. Разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов. Россияне могут рассчитывать на страховое возмещение до 10 млн рублей по своим счетам. Принят законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права. В законодательстве появляется определение ящика для сбора пожертвований, а также правила его использования. Теперь ломбардом не может называться организация, которая не внесена в специальный госреестр. Иностранцы, получающие гражданство России, будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Заключить договор ОСАГО в электронном виде можно будет при помощи финансовой платформы. Оператором лотереи не сможет быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики. Вводится запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях кафе, ресторанов и т. п. О всех законодательных изменениях в октябре читайте в традиционном материале «Призыва».
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Изменение порядка выплат семьям с детьми
С 1 октября отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом. Он был введен из-за коронавируса и действовал с 1 апреля до конца сентября. В течение этого времени пособие, которое ежегодно назначается заново, продлевалось автоматически. Теперь выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им трех лет, а также предоставить документы, подтверждающие доход семьи. Право на данную выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.
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Переплата по налогу в зачет любого другого налога
Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного. С 1 октября разрешается зачет переплаты в счет любого налога вне зависимости от того, является он федеральным, региональным или местным. Также ее можно зачесть в счет пеней и штрафов, относящихся к любому виду налога.
Исключение составляет НДФЛ. Зачесть его переплату в счет будущих платежей по НДФЛ нельзя. Но можно направить переплату в счет будущих платежей по другим налогам.
Для зачёта переплаты по налогам нужно заполнить заявление о зачете по установленной форме и подать его в инспекцию по месту учета. Сделать это вы можете в бумажном виде лично (через представителя) или по почте, либо в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.
Обратиться с таким заявлением необходимо в течение трех лет со дня излишней уплаты налога.
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Повышенное страховое возмещение вкладов
Россияне с 1 октября могут рассчитывать на страховое возмещение на сумму до 10 млн рублей по своим счетам в отдельных случаях. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.
Кроме того, получить повышенную страховку можно будет при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.
В то же время закон устанавливает ограничение в размере 1,4 млн рублей на сумму получения возмещения для контролирующих организаций, топ-менеджеров и собственников в течение года после отзыва лицензии у банка. Это делается для того, чтобы исключить ситуации, когда топ-менеджер довёл банк до банкротства и потом получает возмещение с вклада, который в нем находился.
Данный закон распространяет систему страхования вкладов (ССВ) на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 млн рублей.
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Защита авторских прав в приложениях
Госдума приняла законопроект о блокировке с 1 октября мобильных приложений, нарушающих авторские права. Согласно документу Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. Непосредственная обязанность по его блокировке возлагается на владельцев самих приложений, на операторов связи (в случае отказа первых), а также на агрегаторов приложений, в частности App Store, Google Play и Huawei AppGallery.
Из документа следует, что Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Информресурс в свою очередь в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.
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Прозрачность благотворительности
5 октября начнут действовать поправки в закон о благотворительной деятельности и добровольчестве. В нем закрепляется понятие ящика для сбора пожертвований и его видов (переносной и стационарный), а также прописаны требования к самим ящикам и их использованию. Все это нужно для повышения прозрачности сборов средств через ящики-копилки и препятствия мошенничеству под видом благотворительности.
Из самого определения термина «ящик для сбора благотворительных пожертвований» следует, что право его использования есть исключительно у благотворительных и некоммерческих организаций, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности. Также НКО должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований, в том числе на сайте организации. Данные требования не распространяются на религиозные организации. Они могут использовать ящики-копилки независимо от изложенных в законе требований.
НКО, имеющая по уставу право заниматься благотворительной деятельностью, может использовать переносные ящики на разных мероприятиях, например, благотворительных фестивалях и праздниках. При этом емкость для пожертвований должна отвечать требованиям, которые устанавливает правительство. Например, некоммерческая организация обязана указать на нем свое наименование, адрес, сайт, если он есть, и объявить о цели сбора. Использование переносных ящиков в общественном транспорте и автомобильных пробках станет абсолютно незаконным.
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Регулирование работы ломбардов
С 12 сентября вводится запрет на использование слова «ломбард» в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или которые только собираются получить статус ломбарда. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра. Ломбардам необходимо будет подать документы на включение в госреестр Банка России в течение одного года. Ломбардам будут разрешены иные виды деятельности, в частности, они получат право выступать в качестве банковского платежного агента и право сдавать в аренду недвижимое имущество.
Согласно закону размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предполагается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа, форма залогового билета будет утверждаться Банком России.
Кроме того, закон предполагает продление времени работы ломбардов на три часа — до 23.00. Сейчас ломбарды могут работать с 8.00 до 20.00. Для ломбардов вводится запрет на выдачу займов под залог недвижимости.
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Обязательная дактилоскопия для получающих гражданство РФ
С 12 сентября вступает в силу законопроект, который позволит получать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет, а не только нетрудоспособным. Также документ предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев, приобретающих гражданство РФ.
Согласно новым нормам, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация вводится для иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в гражданство РФ, которые такую процедуру не проходили. Полномочиями по проведению такой регистрации наделяется МВД РФ и его территориальные органы. Дактилоскопическая регистрация лиц, признанных недееспособными, и несовершеннолетних должна проводиться в присутствии их законных представителей, а лиц, ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства, — в присутствии их попечителей.
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Заключение договора ОСАГО через финансовую платформу
С 19 октября 2020 года начинает действовать новая редакция Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Основное нововведение — это дополнительный способ покупки страховки ОСАГО через финансовую платформу, которая выступает в данном случае как посредник между страховой компанией и владельцем ТС. С помощью нее можно рассчитать стоимость полиса ОСАГО сразу в нескольких страховых компаниях и оформить самую предпочтительную. При этом оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя при заключении договора обязательного страхования.
В качестве оператора может выступать только юридическое лицо в форме акционерного общества. Собственные средства оператора должны составлять не меньше 100 000 000 рублей. Организация должна иметь технические средства, обеспечивающие беспрерывную работу финансовой платформы, в том числе и резервные. Все операторы финансовых платформ должны быть включены в специальный реестр Банка России, который публикуется на его сайте.
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Ужесточение требований к организаторам лотерей
С 19 октября учредителями, участниками и операторами лотереи не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или против госвласти, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, запрещается включать этих лиц в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи.
Документ также запрещает юридическим лицам, зарегистрированным в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, выступать в качестве учредителей и участников организатора азартных игр, оператора лотереи и лиц, оказывающих существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора и оператора лотереи. Перечень соответствующих территорий утверждается Минфином.
Организаторы азартных игр и операторы лотерей будут обязаны предоставлять уполномоченному правительством органу сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями, участниками организатора азартных игр и оператора лотереи, членах исполнительных органов, лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения.
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Запрет кальянов в общественных местах
Вводится запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях кафе, ресторанов и т.п. С 30 октября 2020 года им нельзя будет предлагать даже безникотиновые курительные смеси, если предполагается их курение с помощью кальяна или вейпа.
Закон не запрещает деятельность кальянных, но введено много ограничений. Кальянные нельзя размещать в зданиях учебных и спортивных центров, учреждениях культуры и органов по делам молодежи, медицинских, реабилитационных, санаторно-курортных и социальных центрах, на железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, пляжах и АЗС.
В выделяемых для них помещениях не должны оказываться жилищные или гостиничные услуги, услуги по временному размещению и проживанию, размещаться органы государственной власти и местного самоуправления или другие предприятия. При этом следует понимать, что понятие «помещение» не равнозначно понятию «здание». Так, здание гостиницы состоит из многих помещений и не все из них предназначены для оказания гостиничных услуг. Таким образом, кальянная может быть оборудована в здании гостиницы в специально выделенном для этой цели помещении.
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