Департамент образования рассказал о карантине в школах Владимирской области

Стало известно точное количество школ Владимирской области, в которых в настоящее время введен карантин. Данные озвучила директор департамента образования Ольга Беляева. Полностью закрыта на две недели Краснооктябрьская средняя школа Гусь-Хрустального района. Причиной стала вспышка коронавируса. В школе обучаются 80 детей. Накануне также по предписанию Роспотребнадзора была закрыта школа в Судогде, дети ушли на дистанционную форму обучения.

Еще одна вязниковская школа перешла не на дистанционку, а на каникулярный период. Это право образовательного учреждения. В остальных образовательных учреждениях региона зафиксированы точечные заболевания, сообщила Ольга Беляева.

Так, в пяти школах области закрылись по одному классу в связи с ОРВИ. Еще по одному классу в восьми школах карантин введен из-за коронавируса.

На сегодняшнем заседании горсовета заместитель главы областного центра Владимир Гарев заявил, что в настоящее время во Владимире болеет 1651 школьник: у 4 — пневмония, у 29 — коронавирус, у остальных — ОРВИ. Про коронавирус информация взята слов родителей, подчеркнул чиновник. На карантин во Владимире закрыты четыре класса в школах № 7, 16 и лицее № 1.

В пяти школах Владимира школьники ушли на плановые каникулы. Они предусмотрены графиком учебного процесса.

Заболевшие COVID-19 есть и в детских садах. А точнее в 13 ДОУ. 5 групп закрыты по ОРВИ, остальные по коронавирусу, сообщила руководитель департамента образования. «Всего 163 дошкольника попали в сложную, прежде всего для родителей, карантинную меру», — отметила Ольга Беляева.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область продолжает демонстрировать отрицательную динамику по суточному приросту заболевших COVID-19. За 24 часа инфицированы еще 57 человек.