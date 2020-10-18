Деньги для выплат на детей с 3 до 7 лет придут в область

28,6 миллиона рублей из федерального бюджета получит Владимирская область на ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты установлены в этом году указом президента России, они положены малообеспеченным семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного регионального минимума (для Владимирской области – 10 тысяч 768 рублей на человека в месяц).

В октябре около 15 тысяч жителей региона обратятся в соцучреждения для переоформления ежемесячных пособий.

— Подавать заявления можно через единый портал госуслуг, приходить в отделы соцзащиты не обязательно. По состоянию на 14 октября, получателей выплат на ребенка от 3 до 7 лет во Владимирской области свыше 34 тысяч человек. Общая сумма выплат составит 1 миллиард 680 тысяч рублей, — сообщил заместитель губернатора по социальной политике Сергей Шевченко.

Сведения, подтверждающие доход, состав семьи, наличие регистрации, записей актов гражданского состояния запрашиваются органами соцзащиты в других властных структурах в порядке межведомственного взаимодействия. Сами получатели должны иметь документы: паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей, номера СНИЛС и реквизиты банковской карты, на которую будут поступать средства.

Даже если вы подали заявку на получение пособия недавно, ежемесячная выплата назначается с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста трёх лет.

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