День учителя: от детей ждёшь внимательности, от родителей — адекватности

Сегодня в стране отмечают День учителя, с чем мы педагогов от всей души поздравляем и желаем им любознательных учеников, а также отсутствия дистанционного обучения. Накануне праздника «Призыв» встретился с победителем городского конкурса «Педагог года. Педагогический дебют 2020 года», учителем иностранного языка школы № 22 г. Владимира Татьяной Павловой. Мы спросили у Татьяны, трудно ли в наше время быть учителем и какие они, современные дети?

День на день не похож

— Татьяна, расскажите, пожалуйста, о себе. Как долго работаете в школе? Почему решили стать учителем?

— Мне 27 лет, пять лет работаю в школе. Преподаю со 2-й по 11-й класс английский и немецкий языки. Немецкий – мой первый язык, основной, но в школе получилось все наоборот: приходится больше заниматься английским, потому что родители для своих детей выбирают именно этот язык.

В школу, если честно, работать идти не хотела и не собиралась. Цель была — выучить языки в вузе. Но потом я попала на практику в школу № 16, и, вы знаете, мне понравилось, зацепило меня! Я во Владимире вышла замуж, сложилась личная жизнь, никуда не уехала и неожиданно для себя стала учительницей, о чем нисколько не жалею.

— С кем проще работать? С малышами или старшеклассниками?

— День на день не приходится. Со старшими классами работаешь на равных, обсуждаешь нестандартные интересные темы. Но бывает и «театр одного актера»: когда из детей на уроке слова не выжмешь. С младшими классами получаешь больше отдачи, они искренние, непосредственные, их легче расшевелить, но и эмоциональных сил на них уходит гораздо больше, чем на старшеклассников.

— Вы первый раз участвовали в конкурсе? Что изменилось лично для вас после победы?

— Два года назад мне предлагали поучаствовать в конкурсе, но я отказалась. Было опасение, что не потяну. В прошлом сентябре директор вновь предложил попробовать, и, взвесив все за и против, я согласилась. Плюс еще сыграл тот фактор, что после 5 лет работы в школе я перестаю быть молодым специалистом. То есть соревноваться придется с мэтрами педагогики. Участие в конкурсе было вызовом себе и своим силам. И педагогический дебют удался.

— Что было самым сложным?

— Самым сложным для меня было публичное выступление перед членами жюри, а самым волнительным – урок, который должен провести каждый участник конкурса, демонстрируя свое мастерство и способности. Детей я увидела накануне, познакомились с ними. На этом все. Разнилась программа, я не знала, что они умеют, чего от них ожидать. Но мне повезло, дети оказались замечательными, и урок прошел на позитиве. После победы в конкурсе появилась еще большая ответственность: анализируешь каждый урок, спрашиваешь себя: «А все ли удалось? А что еще можно было сделать, чтобы еще лучше прошло?»

24 часа на связи

— Для многих профессия учителя кажется легкой, простой: отвел уроки и дома. Каникулы большие, до вечера на работе быть не нужно. Так ли это на самом деле?

— Я на связи 24 часа и 7 дней в неделю, потому что я еще и классный руководитель у 7-го класса. Родители, слава богу, все адекватные, поэтому рано утром или поздно вечером беспокоят только в экстренных ситуациях. На работу я прихожу к 8.30. И до 16-17 часов я в школе. Иногда и позже ухожу. После уроков надо проверить домашнее задание, подготовиться к следующему дню – дел хватает. Кроме самих уроков, у учителя целый ворох бумажной работы.

— Вы помните свой первый урок и впечатления? И есть ли какие-то смешные случаи из вашей работы?

— Первый урок помню прекрасно. Он проходил в 4-м классе. Я очень волновалась, переживала. Мы изучали тему «Путешествия», если быть более точным, то транспорт. На чем и как можно путешествовать. И я сделала ошибку в артикле, стушевалась. До сих пор эту ошибку вспоминаю.

С детьми смешных моментов не было. Но иногда я ставлю их в тупик, забываю переключиться. Прихожу в группу немецкого и начинаю разговаривать с ними на английском. Или наоборот. Некоторые пытаются за мной повторять, другие улыбаются.

— Сейчас многие жалуются, что современные дети более проблемные, грубые. Какие они ученики?

— Могу сказать одно: дети все разные. Но все они стали более подвижны, многим тяжело собраться, сконцентрировать свое внимание. Гаджеты основательно вошли в их жизнь. И ученики все там, в Интернете, в виртуальном мире. Вследствие этого им стало тяжело формулировать и выражать свои мысли даже на русском языке. А уж на иностранном тем более.

— Есть мнение, что современная методика преподавания иностранного языка в школе (да и многих других предметов) устарела? Если бы вы могли кардинально поменять что-то (касаемо вашего предмета), чтобы вы сделали?

— Я бы на уроках ввела больше живой речи. К сожалению, язык, который дается в школе, он сухой, письменный, официальный. Упор делается больше на грамматику и текст, а нужно больше живой разговорной речи! Детям тяжело изучать язык на бумаге. Иностранный язык вводят со 2-го класса. А как я могу объяснить грамматику на английском языке, если он на русском языке этого не проходил?

И группа в 30 человек – это слишком много для эффективной работы. Должно быть человек 10 (максимум). Хотелось бы ввести больше работы с аудиоматериалами, чтобы дети разбивались по парам, больше прорабатывали диалоги, больше говорили вслух. Я стараюсь детей вести к более живому языку: мы решаем шарады, смотрим видеофрагменты, по ним дети получают задания.

— Как вы считаете, есть дети, которым совсем не дается изучение иностранного языка? Многие так и не могут его выучить в школе. Почему?

— Да, бывают дети, которым не дано. Иностранный язык, как и рисование, спорт, музыка дается не всем, как и математика с физикой. Кто-то схватывает на лету, а кому-то необходимо много времени и усидчивости, чтобы понять.

Если ребенок будет стараться, то терпение и труд помогут ему освоить грамматику, получить основу. Чтобы заговорить, нужна языковая среда, поэтому читайте и слушайте аудиокниги, смотрите фильмы, мультфильмы, слушайте песни. И надо заниматься каждый день понемногу.

Школьных 3 часа для понимания языка очень мало. Чтобы достичь результатов, нужно больше времени и усилий.

— Ваше мнение по поводу второго иностранного языка в школе. Целесообразно ли его вводить?

— Насчет второго иностранного языка я считаю, что лучше знать хорошо один, чем оба никак. Есть дети, которым легко дается язык, поэтому для них в качестве факультатива – да. Остальным же не стоит.

Родитель, будь примером!

— Что нужно знать родителю, который отдает ребенка в школу? И что нужно знать молодому педагогу, который только переступает порог школы?

— Любому педагогу нужно терпение и вера в себя. Терпение – это вообще самый лучший друг учителя. Быть учителем интересно, но очень непросто. Каждый урок забирает много эмоциональных сил.

Прежде чем что-то получить от детей, на первых порах придется самому работать на большой самоотдаче, зарабатывать кредит доверия.

Мы всегда говорим родителям: «Вы должны быть примером для своих детей!» Когда мы узнаем родителей, общаемся с ними, то понимаем, почему их дети так или иначе себя ведут. Ведь дети до мелочей копируют родителей! Сколько бы мы ни вкладывали в ребенка в школе, придя домой, он погрузится в привычную ему атмосферу.

И если родители ругаются матом, ведут нездоровый образ жизни, транслируют негатив, все это отражается на ребенке, на его поведении, на его поступках. Учитель не сможет изменить это, даже если будет стараться изо всех сил. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос приличным человеком, подавайте ему пример.

— В чем вы черпаете силы? Хочется иногда все бросить?

— Да, хочется. Иногда думаешь: вот последний год отведу и уйду. Но это мимолетные состояния. Сил добавляет семья, спорт, любимая собака. Но, прежде всего, вдохновляют мои ребята, которые показывают успехи, побеждают в конкурсах и получают удовольствие и радость от моих уроков и от самого изучения языка.

— Сегодня День учителя, чтобы вы пожелали своим коллегам?

— Мы недавно пережили дистанционное обучение, которое всем далось непросто. И теперь все учителя переживают и волнуются по этому поводу. Никто не хочет второго захода на дистанционное обучение. Желаю очной учебы, без дистанционки! Терпения всем и здоровья! Идти вперед и не сдаваться!