Дело бывшего главврача «Красного Креста» направили в суд

Бывшего главного врача больницы скорой медицинской помощи города Владимира ждёт суд. Евгения Яскина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-руководитель медицинского учреждения получил мзду в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования. Зимой этого года его задержали. На время расследования уголовного дела Евгений Яскин находится под домашним арестом.

— Обвиняемый добровольно выдал следствию предмет взятки. С прокуратурой региона заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, — сообщает пресс-служба Следкома.

Евгений Яскин сотрудничал со следствием, находясь под домашним арестом.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении Евгения Яскина, не единственный скандал в «Красном Кресте». Обвинение в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей было предъявлено и заместителю бывшего главврача больницы Александру Певунову.

Октябрьский районный суд уже вынес ему приговор. Суд назначил условное наказание — 5 лет с испытательным сроком 3 года. Также бывшему заму запрещено занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в течение трех лет.

В конце мая больницу скорой медицинской помощи возглавил Анатолий Уколов. До этого он занимал руководящую должность в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.