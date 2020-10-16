Дефицит медработников назревает в инфекционных госпиталях

Во Владимирской области наблюдается ежесуточный прирост коронавирусных больных. Если ситуация будет ухудшаться, придется открывать инфекционные госпитали и разворачивать дополнительные ковидные койки. Об этом сообщает департамент здравоохранения. Только вот захотят ли медики вернуться к лечению ковидных пациентов? Чиновники не уверены.

В первую волну коронавируса, когда была остановлена плановая госпитализация, было гораздо легче привлекать сотрудников в ковидные стационары. Сейчас, по словам руководителя облздрава Елены Утёмовой, очень сложно соблюсти баланс между оказанием плановой и экстренной помощи. Запасных медработников в регионе нет. Нехватка кадров длится уже не первый год.

Но рассчитывать придется лишь на собственные силы и ресурсы. Специалисты из соседних регионов не приедут на подмогу. В конце мая десант московских врачей давал лишь советы нашим медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, пациентов они не лечили.

— Москва оказывала лишь методическую помощь. Это не был приезд кадров для плановой работы. Аналогичная ситуация во всех регионах. Сделать выбор, забрать кадры в одном регионе и перенаправить их в другой мы не можем. Но тем не менее эту ситуацию мы поднимаем на уровень федерального Минздрава. У нас есть право привлекать врачей – ординаторов старших курсов, обучающихся в медицинских колледжах. Это право, но человек должен изъявить желание пойти на работу в ковидный госпиталь. Нам необходимы каждые руки. Потому что врач назначает лечение, а выхаживает пациента медицинская сестра, санитарка, нянечка, которая оказывает полноценный уход, — подчеркнула Елена Утёмова.

Нарасхват в больницах Владимирской области врачи анестезиологи-реаниматологи, которые оказывают помощь самой тяжелой когорте больных. И в сражении с коронавирусной инфекцией, и при оказании плановой хирургической помощи. Например, в Судогодской ЦРБ такой врач всего один. Переболев в мае ковидом, мужчина всё лето и сентябрь добивался положенных страховых выплат. Руководство его медучреждения затягивало отправку документов в Фонд социального страхования. Захочет ли он вновь дежурить у постели тяжелого коронавирусного пациента? Скорее всего нет.

Также в облздраве отчитались, что для медучреждений региона закупили недостающие средства индивидуальной защиты. Дефицита СИЗов на рынке нет. Опять же для медиков во время пандемии этот вопрос оставался больным. Напомним, что на нехватку защитных костюмов жаловались фельдшеры владимирской станции скорой помощи. А медсестрам инфекционного госпиталя в Карабаново так вообще приходилось замачивать в хлорке свои респираторы для повторного использования. В результате чего одна из работниц получила сильные ожоги лица.