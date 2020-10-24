Число заразившихся коронавирусом приближается к 9 тысячам

Во Владимирской области число заразившихся коронавирусом приближается к девяти тысячам. За время пандемии опасная инфекция диагностирована у 8935 жителей региона. Только за один вчерашний день положительные тесты получили 88 человек. Это максимальные показатели второй волны COVID-19. И если рост числа инфицированных продолжится теми же темпами, уже завтра очередной психологический барьер регион преодолеет.

Больше всего случаев заражения опять во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 18 человек в статистику распространения вируса. 16 случаев инфицирования в Гусь-Хрустальном, 11 — в Муроме. 9 человек заразились в Коврове. 7 новых пациентов с ковидом в Александрове. По 5 — в Гороховце и Юрьеве-Польском. 4 положительных теста получили жители Кольчугино. По 3 случая инфицирования в Собинке, Суздале и Петушках. 2 — в Красной Горбатке. По одному человеку заболели в Вязниках и Меленках.

За сутки положительные тесты на коронавирус получили 88 человек.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2209 человек. Большинство лечатся на дому. И это не от хорошей жизни. По информации областного департамента здравоохранения, минимум 90% коек для пациентов с ковидом заняты. И это в лучшем случае. Так, во Владимире больных просто некуда госпитализировать. Об этом открыто сообщают через свои аккаунты в социальных сетях работники скорой медицинской помощи областного центра. В сутки бригадам приходится выезжать на сотни вызовов. И у большинства дозвонившихся подозрение на ковид.

— Вызовы превращаются в адские часы ожидания, пока договорятся с больницей (и договорятся ли вообще). Все эти часы в итоге превращаются в огромные задержки вызовов (люди ждут 12, 15, 20 часов). И к кому-то мы не успеваем. Мы и представить себе не могли, что в больницах не будет мест, что мы, назло всем, будем госпитализировать пациента, который нуждается в стационарном лечении, в никуда. Что будем выпрашивать места для тяжелобольных, что будем воевать с «приемниками» и дежурными врачами, — написала на своей странице в «ВКонтакте» фельдшер выездной бригады скорой помощи Василиса Коновалова.

О том, что региональная система здравоохранения может захлебнуться, на этой недели заявила и директор облздрава. По словам Елены Утёмовой, если люди не будут носить маску, соблюдать социальную дистанцию и не уменьшат число контактов, мест в больницах не хватит. Ситуация складывается критическая.

Небольшую передышку медикам может дать открытие ковидного госпиталя, который снова заработает на базе областной клинической больницы. Дополнительно откроется 180 мест. Уже сегодня ОКБ примет первых пациентов с COVID-19.

На этой неделе в регионе возобновились разговоры о введении новых ограничительных мер. Грозит ли жителям области самоизоляция и что уже под запретом, «Призыв» сообщал здесь.