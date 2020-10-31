Число больных коронавирусом удвоилось за месяц

Всего за один месяц число больных коронавирусом во Владимирской области удвоилось. Если в конце сентября активными носителями инфекции были 1167 человек, то в октябре их стало 2428. Ещё больше впечатляют цифры с начала осени. Всего за пару месяцев количество людей, которые борются с вирусом, выросло в 4 раза. 1 сентября таких было всего 653.

Октябрь бьёт рекорды и по суточному приросту заболевших. Накануне положительные тесты на COVID-19 получил 101 человек — и это абсолютный максимум с начала пандемии. Сегодня коронавирус диагностировали у 99 жителей региона. Так много заболевших до этого было только 18 мая. Всего за полмесяца число инфицированных увеличилось на 1500 человек.

Начиная с 15 октября, в среднем ежесуточно вирус диагностируется у 88 жителей региона.

Больше всего заболевших во Владимире. Сегодня областной центр добавил сразу 22 случая в таблицу распространения вируса. 17 человек заболели в Муроме. 15 — в Гусь-Хрустальном. По 9 положительных тестов пришли жителям Коврова и Александрова. 6 случаев инфицирования в Кольчугино. По 4 заболевших в Юрьеве-Польском и Камешках. По 3 — в Собинке и Радужном. По 2 случая инфицирования отмечены в Гороховце, Суздале и Петушках. 1 житель заболел в Красной Горбатке.

Всего за время пандемии отмечено 9607 случаев заражения коронавирусом. Победили опасную инфекцию 6915 человек. За последние сутки больничный закрыли 88 жителей региона. Этот показатель, наконец-то снова пошел вверх. В противном случае региональная медицина, которая и так работает на пределе, может не выдержать нагрузок. Областные власти вынуждены регулярно искать резерв и открывать все новые койки для больных ковидом.

Повторил октябрь и печальную статистику по летальным исходам. 23 октября стало известно о смерти сразу 5 пациентов с коронавирусом. Так много умерших было только два раза до этого. И цифры эти могут расти, предупреждают специалисты. Среди заболевших много тяжелых случаев, не все смогли получить вовремя медицинскую помощь. Сегодня стало известно, что осложнения, вызванные ковидом, не пережили еще 4 жителя области. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 264 человек.

На этом фоне региональные власти вводят все новые ограничения по ковиду. Так, беременные женщины, а также жители региона с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечнососудистой и эндокринной систем теперь должны соблюдать режим изоляции. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.