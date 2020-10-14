Чиновников и строителей наказали за просроченный мост в Суздале

Капитальный ремонт моста через реку Каменку по улице Коровники в Суздале изрядно затянулся. Сорваны все сроки. В дело вмешалась прокуратура и уже вынесла представления подрядчику и заказчику – администрации города. После их рассмотрения двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении компании-подрядчика и гендиректора возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.

А между тем капитальный ремонт моста так и не завершен. Хотя по контракту работы должны были закончиться к 1 июля этого года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ремонт моста должен был завершиться к 1 июля.

Через мост проходит автомобильная дорога по улице Коровники, а также сквозной проезд к другим населенным пунктам. Из-за ремонта жители Суздаля вынуждены терпеть неудобства, объезжая его по более длительному маршруту. Кроме этого, было нарушено и движение общественного транспорта.

Ранее «Призыв» сообщал о причинах переноса сроков ремонта. Первый раз это случилось из-за корректировки проекта. Подрядчик предложил более экологичный и экономичный вариант ремонта. Затем вмешался коронавирус. Сроки вновь сместились.