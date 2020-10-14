Четыре грузовика столкнулись на трассе под Вязниками

Смертельное ДТП с участием четырех грузовых транспортных средств произошло сегодня на федеральной трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе. Около полудня на 280-м километре в районе поворота на деревню Болымотиха на светофоре столкнулись три фуры и одна «ГАЗель». По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 66-летний житель Ленинградской области за рулем фуры «Volvo» с полуприцепом не успел затормозить перед остановившимся на запрещающий сигнал светофора транспорте. Он врезался в грузовик той же марки под управлением 58-летнего земляка. От удара фура поехала вперед, столкнулась с «ГАЗелью» и та уже въехала в большегруз «Mercedes» с полуприцепом.

Из-за аварии с грузовиками днем образовался большой затор на М-7.

ДТП случилось, когда на улице было светло и сухо. Все светофоры были видны издалека, ничто не препятствовало видимости водителей. Регулируемый перекресток сделан временно, на период строительства развязки в Вязниках. Федеральные дорожники выступают против прямых перекрестков на трассе с высоким трафиком движения, предпочитая развязки и петли. Все понимают, что невнимательность может привести к печальным последствиям. Так и случилось на этот раз. В результате ДТП погиб водитель, который предварительно и виновен.

На место выезжали сотрудники МЧС, им пришлось распилить кабину фуры, чтобы достать уже погибшего водителя. Сотрудники ГИБДД регулировали движение на время ограничения проезда по полосам, занятым поврежденными транспортными средствами. Поток машин двигался медленно по двум полосам вместо четырех.

Ранее «Призыв» сообщал о столкновении четырех транспортных средств на улице Балакирева во Владимире. Затор случился в час пик, из музыкального квартала в связи с ремонтом теплосетей и ДТП выбраться было очень сложно.