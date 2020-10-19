Чего нельзя делать с младенцами: шесть ошибок родителей

Когда в семье появляется ребенок, родители часто сомневаются, все ли правильно они делают. Но есть и такие, кто не задумываются над последствиями своих действий и решений. Педиатр клиники «Палитра» Ирина Моржанова рассказала, почему важно делать детям прививки в пандемию коронавируса, как правильно вводить прикорм и бороться с температурой. И почему, подкидывая малыша, родители подвергают его реальной опасности.

Ошибка № 1. Трясти и подбрасывать

Когда ребенок долго плачет, нервы родителей иногда не выдерживают. В состоянии аффекта они начинают резко встряхивать ребенка, могут кинуть его на кровать или изо всех сил трясти в коляске, чтобы успокоить. Многие взрослые любят подкидывать малыша, играя с ним! Малышу нравится, он смеется, родители счастливы.

Педиатры предупреждают: такие подбрасывания и встряхивания могут стать причиной травмы у ребенка, привести к кровоизлиянию в мозг, разрыву нервных волокон! Дело в том, что у малышей до года голова – это самая большая и тяжелая часть тела (до 15% от общей массы). Косточки черепа не сросшиеся. На фоне большой головы мышцы шеи крайне слабые, они еще плохо держат голову.

Во всем мире пик травм приходится на 6-8 недель, когда дети больше всего плачут.

Так называемый синдром детского сотрясения (СДС) может быть обнаружен и у детей до 5 лет, хотя средний возраст заболевания — 3-5 месяцев.

Ирина Моржанова также не советуют поднимать маленького ребенка за ладони или за ступни:

— Это создаёт огромную нагрузку на суставы, и они могут не выдержать. В результате малыш получит растяжение и вывих. Осторожно кружите ребенка за руки. В этом случае есть угроза плечевому суставу, он в маленьком теле самый подвижный и незащищённый. Играть с детьми можно и нужно, но не забывайте, что дети больше подвержены травматизму, чем взрослые, будьте аккуратны!

Ошибка № 2. Вводить/не вводить прикорм



15-20 лет назад врачи рекомендовали начинать прикорм детей яблочным или грушевым соком. Сегодня педиатры едины в своем мнении: начинать прикорм соками нельзя, так как в них много сахара и кислоты, что вредно для желудка, эмали зубов. Соки не рекомендовано давать детям до 12 месяцев, после года количество сока — 120-180 мл в день, после 4 лет – до 250 мл.

Но самый лучший вариант для питья – вода!

С чего и когда начинать прикорм? Большинство мировых экспертов считают, что первое блюдо прикорма может быть любым: злаковые, овощи, мясо или фрукты. Российские педиатры рекомендуют вводить сначала овощи, потом злаковые, а дальше молочные продукты и мясо. Исследования показывают, что нет принципиальной разницы в нутритивном статусе, если последовательность введения продуктов в возрасте 6-8 месяцев изменяется.

Если ребенок на грудном вскармливании, ему хватает маминого молока, он набирает вес, то прикорм можно вводить в 6 месяцев.

Если ребенок на искусственном вскармливании, то о прикорме можно говорить с 4-5 месяцев.

Например, если ребенок плохо набирает вес, то сначала вводятся каши, а если у ребенка анемия (дефицит железа), то овощи. Прикормом (каша, овощное пюре, кисломолочные продукты) заменяется кормление, поэтому ребенку сначала предлагается прикорм, а потом уже мамино молоко или молочная смесь из бутылочки.

Смысл любого прикорма – это не накормить ребенка любой ценой (как часто поступают родители, стремясь, чтобы он все съел), а познакомить его с разнообразием вкусов, консистенций, цветов, запахов. Если у родителей возникают проблемы с введением прикорма, то необходимо посоветоваться с педиатром, он поможет разобраться в ошибках, подсказать, что поменять в схеме прикорма.

Ирина Моржанова обращает внимание на распространенную ошибку родителей при введении творога в рацион ребенка:

— Большинство детей хорошо едят творог, родители этому рады, готовы давать по пачке, по две за один прием пищи, но это неправильно. Творог вводят с третьим прикормом, с 8 месяцев. Творог не заменяет кормление! Малышам в 8 месяцев нужно 20 г творога, в год — 50 г (всего 2 столовые ложки), но не 150 г (пачка творога). Не забывайте также добавлять в рацион ребенка кефир, йогурт, ацидофилин.

Ошибка № 3. Сбивать невысокую температуру

Родители считают, что нормальная, правильная температура – 36,6 Но у детей она может быть и 37, и даже 37,5 (до года). Возраст, пол, время суток, уровень активности, эмоциональная нагрузка, количество одежды на ребёнке, условия окружающей среды, а также части тела, где измеряется температура, — от всех этих факторов зависит, насколько сильно ребенок будет «нагрет».

У детей старше двух лет температура может колебаться в зависимости от времени суток: с утра она ниже, а к вечеру немного повышается. Детей часто кутают, это тоже может быть причиной повышения температуры тела.

Повышенной считается температура в 38 градусов и выше. У врачей нет единого подхода к вопросу о том, при какой температуре (в 38 или 39 градусов) детям нужны жаропонижающие лекарства. Если ребёнок играет, хорошо ест и в целом чувствует себя комфортно, у него нет сопутствующих заболеваний, то температуру до 39 градусов врачи сбивать не рекомендуют.

Но бывает и так, что дети плохо переносят температуру уже в 38 градусов, тогда не нужно ждать дальнейшего повышения, чтобы дать жаропонижающее лекарство.

Нельзя при высокой температуре обтирать ребенка уксусом или спиртом.

Ирина Моржанова рекомендует не кутать ребенка, давать почаще пить, проветривать квартиру и отслеживать сопутствующие температуре симптомы. Если самочувствие ребенка позволяет, то можно сполоснуть его в душе.

Ошибка № 4. Пустышка и крестики на шнурке

Некоторые родители вешают на шею грудничка шнурок с пустышкой или крестик. Шнурок или цепочка могут стать опасными: малыш может в них запутаться. При благоприятном стечении обстоятельств на коже образуются потертости или порезы, при неблагоприятном — удушение. Потому для фиксации соски правильнее использовать мягкий ремешок на клипсе, которая отстегивается. А крестик ребенку можно начать носить чуть позже, когда повзрослеет.

Ошибка № 5. Опасное пространство

Не оставляйте ребенка одного на столе для пеленания, на диване, на кровати. Еще не умея переворачиваться, но уже отталкиваясь ножками, малыш может в мгновение ока оказаться на краю и упасть. Укрепляйте мебель (например, книжные шкафы, комоды), ребенок, взбираясь по ним, может уронить мебель на себя.

Не забывайте всегда пристегивать ребенка в стульчике для кормления, в коляске, в переноске.

Поставьте заглушки в розетки, уберите провода от электроприборов. Будьте осторожны с чайниками, кастрюлями с кипятком, не оставляйте их на краю. Родители часто берут ребенка на руки к себе за стол, а там чашка с горячим чаем, отставляйте ее как можно дальше от ребенка.

Если у вас животные дома, то не оставляйте маленького ребенка и питомца одних. Общение животных с детьми должно происходить только в присутствии родителей, так вы сможете обеспечить безопасность обоих.

Ошибка № 6. Отказ от прививок

Календарь прививок постоянно меняется, в него добавляют новые вакцины. Некоторые дорогостоящие прививки уже стали доступны по системе ОМС.

Ирина Моржанова считает, что младенцам и детям младшего возраста необходимо продолжать проводить плановую вакцинацию, несмотря на эпидемию коронавируса:

— Не пропускайте плановые прививки. Да, сейчас сложная ситуация с коронавирусной инфекцией, но другие болезни никуда не исчезли. Плановая вакцинация позволяет предотвратить возможность возникновения в будущем вспышек и эпидемий различных болезней, убережет вашего ребенка от смертельных и опасных заболеваний.

Дети коронавирусной инфекцией болеют мало (1-5% от всех случаев), в большинстве своем переносят ее легко. Но дети могут заразить родителей! Старайтесь поменьше бывать в общественных местах вместе с детьми. Помните, у ребенка должна быть индивидуальная маска, она должна закрывать рот и нос. Маски не рекомендованы детям до 2 лет.

Не забывайте мыть руки себе и ребенку как можно чаще. А антисептики храните вне зоны доступа маленьких детей. Будьте здоровы! И не паникуйте, если ребенок заболел, обращайтесь вовремя к врачу.