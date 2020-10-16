Частная медицина проверила своё самочувствие в пандемию

Люди будут платить за лечение в любом случае, поскольку просто хотят жить. Спрос на реальную медицинскую помощь высок, государственное здравоохранение в полной мере удовлетворить его не может, а значит, поток пациентов к частникам будет расти. Спекулировать на этом нельзя, но куда денешься от реальности? Процесс пошёл ещё до коронавируса, тот его лишь ускорил. Как будет действовать негосударственный сектор здравоохранения в условиях пандемии и в будущем, обсудили участники V форума частных медицинских организаций ЦФО, проходившего вчера и сегодня во Владимире.

В отличие от государственной медицины, которую лихорадит чем дальше, тем больше, частная, пережив отток клиентов весной, сегодня привыкает к роли выгодоприобретателя: работы много, врачи загружены «под завязку», соответственно, вырос доход. Понятно, что везде по-разному, в зависимости от направления деятельности, но тем не менее. Помпы по этому поводу на форуме не было, участники скорее констатировали факт. Наряду с этим есть тревожные ожидания: как будет развиваться ситуация в отрасли, никто не знает; сколь больно ударит экономический кризис по медицине и пациентам, прогнозировать трудно; что изменится в запросах клиентов после пандемии, сказать невозможно.

Во Владимирской области около 300 частных медцентров с филиалами, включая стоматологию.

Одно, пожалуй, ясно: государственное здравоохранение при накопившихся проблемах, важнейшая из которых — недофинансирование, не способно предоставить качественные услуги всем и каждому, а значит, с большей или меньшей интеграцией будет заниматься этим вместе с медициной частной.

Что показала пандемия

Форум собрал представителей большинства регионов ЦФО. Впечатления о действиях региональных властей в период пандемии были схожи: «кто в лес, кто по дрова». Создавалось ощущение, что, посмотрев вечером очередное постановление Собянина, губернаторы переписывали его ночью, адаптируя московские вводные под местные реалии.

Медцентры, обладая и кадровыми ресурсами, и оборудованием, могли бы принять более активное участие в борьбе с пандемией. Но запроса на это от органов власти не было. Более того, частникам ряда направлений — стоматологии, например, — просто запретили работать, хотя они оказывали медицинские услуги, не подпадающие под разряд «запрещённых».

— На уровне региона по отраслевым вопросам не с кем было договариваться, — сказал председатель совета директоров владимирской сети медицинских центров «Палитра» Александр Кравцов. — Руководство департамента здравоохранения неоднократно менялось, сейчас там опять новый человек.

Тем не менее, полагают участники форума, медцентры смогли частично погасить негативные явления, возникшие из-за недоработок госсистемы. Они приняли поток пациентов после того, как в государственных больницах и поликлиниках был запрещён приём плановых больных. Если в апреле объёмы оказанных услуг, скажем, по Липецкой области, упали на 70% (и схожая картина была по другим субъектам РФ), то в мае этот показатель составил лишь 10%, а потом прочно ушёл в плюс.

Некоторые частные медицинские компании не только оказывали услуги, помогающие выявить коронавирус, например, исследования МРТ или КТ, но и предоставляли свои учреждения под ковидные госпитали.

— Роль частного здравоохранения может быть другой, гораздо более высокой, если её структурировать в совместную работу с государственной системой здравоохранения, — считает президент СРО «Национальная Ассоциация медицинских организаций» (г. Липецк) Елена Латышева. — И этим обязательно нужно заниматься.

Проблемные партнёры

Сложности взаимоотношений частного и государственного секторов рождены тем, что госсистеме проще видеть в первом конкурента (или подчинённого), нежели партнёра. Частника подозревают в желании оттяпать у казённых больниц и поликлиник свою долю и без того скудного финансирования по тарифам ОМС. Частник раздражает тем, что его трудно заорганизовать подобно коллегам, живущим по чиновничьим директивам. Он вообще плох тем, что возражает.

— Чиновник Минздрава как капитан тонущего «Титаника», ему просто не до проблем частников, которые плавают на «шлюпках» вокруг и что-то там пищат, — образно описал ситуацию Владимир Лоншаков, зам. директора ООО «Вега-МЧС» из Новосибирской области. — Минздрав уничтожает право собственности частника, когда заставляет его покупать ненужное ему оборудование. Он уничтожает свободу экономической деятельности частника, навязывая ему свои способы и цели их достижения. Он управляет частными клиниками под одну гребёнку с государственными. И хотя частная клиника существует благодаря инициативе её собственника, создана на его средства, государство упорно не видит никакой разницы между частником и главврачом муниципальной больницы.

От лирики к конкретике. Независимо от позиций чиновников деньги всё равно перетекают из госсектора частникам. В меньшей степени в качестве оплаты за услуги по тарифам ОМС. В большей — в качестве оплаты за те услуги, которые люди не смогли получить в государственных больницах и поликлиниках.

Доля частной медицины во Владимирской области 5 лет назад составляла около 15% всего объема амбулаторной помощи, сейчас — около 40%

Опытные специалисты опять-таки всё чаще отдают предпочтение частной медицине. Там нет такого административного давления, да и заработать можно больше. «Сейчас за опытные кадры развернулась настоящая борьба», — заметил доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ Михаил Бала. Это почувствовали на себе и жители Владимирской области. Сегодня «Призыв» сообщил, что в инфекционных госпиталях региона назревает кадровый голод.

Те формы взаимодействия, которые на сегодняшний день существуют, и в мирное-то время мало кого устраивали. О выгодах работ по тарифам ОМС многие участники форума высказывались скептически (кроме разве что руководителя сети «Оптикстайл» Елены Титовой). Минздрав и сам толком не может сказать, откуда взялись эти расценки, сказал один из выступавших. Форма государственно-частного партнерства тоже применяется с трудом из-за постоянных изменений правил игры. Законодательство может поменяться внезапно, а заложником ситуации становится частник.

В этих условиях интеграция частной и государственной медицины выглядит довольно туманно. Причём частник-то, если его, конечно, не начнут жутко кошмарить, всё-таки выживет и без участия государства. Потребность в медуслугах не отпадёт никогда, люди в любом случае будут платить (альтернатива — ложись и помирай). За счёт адекватного финансирования частник обеспечит лучшее качество услуг, привлечёт более опытные кадры, а уж о сервисе можно не говорить. Где окажется казённое здравоохранение, проблемы которого нарастают, как снежный ком, и это мы видим на примере Владимирской области, — вопрос.

Деньги решают всё

На федеральном уровне между тем копья ломаются по поводу реформы медицинского страхования. Единого видения по этому вопросу нет. Минздрав предложил выделить в системе ОМС федеральный сегмент, в котором роль страховой компании должен выполнять Федеральный фонд обязательного медстрахования. ЦБ и Минфин выступили против, поддержав ныне действующих крупных страховщиков.

По всей видимости, сделали вывод участники форума, и по поводу частной медицины единой точки зрения в кабинете министров не будет, что делает перспективы развития отрасли ещё более неясными. На этом фоне каждый руководитель сам думает, как работать в период постпандемии, вкладываться ли сейчас в новые проекты или выжидать. Стратегически же, по мнению руководителя «Палитры», проблемы отечественного здравоохранения (причём для всех форм собственности медучреждений) можно преодолеть одним способом — отпустив тарифы на медуслуги.

— В жилищно-коммунальном секторе это сделали — не сразу, постепенно, но к этому пришли, — сказал Александр Кравцов. — Невозможно по-другому действовать в условиях рынка.

Однако информации о наличии «наверху» таких прорывных планов нет. Пока, надо полагать. И потому на фоне экономического кризиса проблемы отрасли в госсекторе будут усугубляться. Кстати, во время форума были и менее радикальные предложения по наведению порядка, например, усилить контроль над врачами или повысить их корпоративную этику, чтобы те, находясь в казённых учреждениях, не брали «на карман». Но это, скорее, были лирические отступления, диссонирующие с деловым тоном. Потом, правда, участникам была обещана целая лекция об этике. И это правильно, поскольку многие врачи, работающие в государственном секторе, точно так же трудятся и в частном. Находясь в столь двусмысленном положении, совсем не худо придерживаться этических норм. Чтобы пациенты не мучились вопросом: почему в обычной больнице врач их вылечить не сумел, а в платной он же смог да ещё с большим рвением?