Часть автопарка «Белого дома» отдали для развоза врачей

Два десятка иномарок из автопарка администрации Владимирской области на время пандемии передали городским поликлиникам Владимира. Чёрные Hyundai и Toyota будут развозить участковых врачей по вызовам к ковидныс больным. Сейчас на амбулаторном лечении в медучреждениях по всему региону находится более 1300 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, значительная часть из них — жители Владимира.

Первыми акцию по транспортировке медиков организовали активисты ОНФ, договорившись с таксистами.

В департаменте здравоохранения администрации области признают, что медики сейчас работают в крайне сложных условиях. Кадров не хватает, и машин, как оказалось, тоже. Участковые врачи и медсёстры зачастую добираются домой к пациентам сами, там проводят заборы биоматериалов на Covid-19, назначают лечение.

— Из-за нехватки транспорта участковые терапевты и педиатры вынуждены добираться до пациентов пешком. Это добавляет им нагрузки и без того в крайне напряжённый период. Но главное — увеличивает время реагирования на вызовы пациентов. Цель передачи автомобилей в пользование медиков — повышение доступности медицинской помощи для жителей, — объяснил решение о передаче машин губернатор Владимир Сипягин.

За сутки служба скорой и неотложной медицинской помощи фиксирует от 200 до 500 обращений за медпомощью, сообщили в «Белом доме». На днях сразу несколько владимирских фельдшеров высказались о пугающей ситуации с госпитализацией ковидных больных. По словам медиков, пациентов даже в тяжелом состоянии им приходится оставлять на лечении дома. Потому что мест в инфекционных госпиталях больше нет.

— Мы едем с пациентом на КТ и в машине скорой помощи ждём результат. А там, к примеру, поражение лёгких — 50% процентов. Я звоню на скорую, обрисовываю ситуацию и жду, когда мне скажут, куда госпитализировать. Мне перезванивают и говорят: «Мест нет нигде, пациенту необходимо отправиться домой и завтра вызывать участкового врача». У пациента начинается паника, — говорит Екатерина Ашаева, фельдшер станции скорой помощи г. Владимира. — Многие мои коллеги в эту смену оставляли пациентов дома, и мы не знаем их дальнейшую судьбу.

Если рост заболеваемости продолжится, то ситуацию не спасёт даже открытие дополнительных койко-мест в госпиталях. Директор ведомства Елена Утемова призвала руководство области вернуть все ограничительные меры по коронавирусу.