Бывший директор «Облстройзаказчика» заключён под стражу

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик». Его подозревают в получения взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя экс-руководитель заключён под стражу. Летом 2018 года фигуранту, как считает следствие, передали около 4 миллионов рублей за приёмку выполненных работ по новой школе в Собинке. Деньги поступили от гендиректора московской компании, являвшейся подрядчиком при возведении этого объекта, сообщили УФСБ и Следственное управление СК РФ по Владимирской области.

Новая школа рассчитана на 1000 ученических мест. Её строительство обошлось в сумму более 647 миллионов рублей

В информационных сообщениях силовых структур фамилия директора «Облстройзаказчика» не называется. Между тем дата, фигурирующая в пресс-релизах, — июнь-август 2018 года — пришлась на период руководства этим учреждением Андрея Бояринова. Он пришёл туда в ноябре 2016 года, уволился в 2019 году. До этого назначения был заместителем главы администрации Октябрьского района Владимира. Запомнился по безупречному чёрному костюму и чёрным очкам, в которых он передвигался по центру города в компании других районных чиновников.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мзду руководитель брал за беспрепятственную приемку выполненных работ, общее покровительство, а также попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта, уточняет следствие.

Если материалы дела дойдут до суда и получат там подтверждение, экс-директор рискует получить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Ранее, в июне 2020 года, было возбуждено дело в отношении генерального директора строительной фирмы, возводившей школу в Собинке.