Борщевой набор подорожал на 20,4%

Во Владимирской области завершается уборочная кампания. В полях еще остались капуста и свекла. Но, по мнению специалистов, даже после их уборки цены на борщевой набор уже вряд ли снизятся. За год, по подсчетам «Призыва» и данным Владимирстата, он подорожал на 20,4%. На ценах отразились сразу несколько причин: неурожай, низкая конкуренция, пандемия и инфляция.

В этом году придется делать запасы на зиму из того, что уже сейчас представлено в магазинах и на ярмарках. Во Владимире по выходным работают точки у гипермаркетов «Лента» и «Глобус», а также на муниципальных площадках: Василисина, 15, и Юбилейная, 62. Стоят всего по 2-3 машины и торгуют исключительно картофелем и луком в сетках. Цены на картофель — 20-25 рублей за кг, на лук — 23-25 рублей за кг. За свеклой, капустой и морковью — на рынки и в магазины.

По данным Владимирстата, средняя цена картофеля в торговых точках области сегодня равна 22 рублям за кг. Ровно год назад он стоил на 7 рублей дешевле. О том, почему такой скачок произошел именно в нашем регионе, можно прочитать в материале «Призыва».

В этом году в продуктовую аналитику Владимирстата морковь не попала. В прошлом ее средняя цена была на уровне 22 рублей, а сейчас она в магазинах стоит 36 рублей за килограмм. Рост весьма ощутимый — плюс 63%. Лук, капуста, свекла прибавили всего один рубль за год. Лук стоит 23 рубля, свекла — 22 руб., капуста — 19 рублей за кило.

По данным департамента сельского хозяйства, овощи убраны с площади 626 гектаров в количестве 8,2 тысячи тонн. Более 60% собранных овощей приходится на Вязниковский район. В прошлом году овощей сажали больше и урожай был выше.

Картофель выбран на площади 2,6 тысячи гектаров, что составляет 92% от плана. Средняя урожайность картофеля по региону составляет 260,9 центнера с гектара. Преобладающее количество картофеля собрано в Меленковском, Гусь-Хрустальном, Суздальском районах. Для сравнения, в прошлом году средняя урожайность картофеля по региону составляла 307,7 центнера с гектара.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе начали дорожать маски. Где их купить и когда требуется носить, можно прочитать в нашем аналитическом материале.